Il Cantante Mascherato chi è stato eliminato 18 marzo: la giuria indovina tutto!

La puntata del 18 marzo de Il Cantante Mascherato ha segnato l’eliminazione di Drago e Medusa. Scopriamo chi si cela dietro queste maschere

Dopo l’annuncio del prolungamento di un’altra settimana, Milly Carlucci ha dato il via alla puntata di ieri sera 18 marzo de Il Cantante Mascherato. Lo spareggio questa volta vede affrontarsi Lumaca e Drago. Scopriamo chi è stato eliminato e chi rischia di uscire dalla gara al termine della puntata.

Il Cantante Mascherato chi è stato eliminato ieri sera 18 marzo

Lo spareggio tra Drago e Lumaca inizia con un medley del Drago con brani anni Ottanta di George Michael come “Careless Whisper” e “Wake Me Up Before You Go-Go”. La Lumaca risponde con “Andavo a cento all’ora” canzone di Gianni Morandi. Il pool composto da Sara Di Vaira e i social decretano la vittoria della Lumaca e l’eliminazione del Drago. Dietro la maschera si cela Simone Di Pasquale, come previsto da Caterina Balivo, Flavio Insinna e Arisa.

La gara inizia con la sfida tra Volpe e Medusa accompagnati da Red Canzian, eliminato nella puntata precedente. La Volpe si è esibita in Uomini Soli, mentre Medusa in Noi due nel mondo e nell’anima. Secondo la giuria la Volpe può essere Paolo Conticini o Luca Ward, mentre per la maschera Medusa tutti credono ci sia nascosta Bianca Guaccero. La giuria decide così di salvare la Volpe che si qualifica per la seconda semifinale, la Medusa va allo spareggio finale.

Dopo il caso SoleLuna con Massimo Lopez, Max Giusti e Cristiano Malgioglio che hanno continuano a depistare giuria e pubblico, Camaleonte contro Lumaca è stata la seconda sfida della serata. Entrambe le maschere hanno duettato con Ivana Spagna. Camaleonte si cimenta nella canzone Call Me, mentre Lumaca ha interpretato Easy Lady. A passare il turno e qualificarsi alla semifinale è il Camaleonte, mentre la Lumaca va allo spareggio.

La terza sfida è stata tra Pinguino e SoleLuna. Le due maschere hanno duettato con Orietta Berti. Pinguino ha cantato Finchè la barca va, mentre SoleLuna la canzone Luna Piena. A superare il turno è Pinguino, mentre per SoleLuna arriva la maschera d’oro. Il giudice Francesco Facchinetti fa valere la sua opzione e punta sul nome di Massimo Lopez, ma SoleLuna non si toglie la maschera e resta in gioco andando direttamente alla prossima puntata. Milly Carlucci ha annunciato anche l’arrivo altre due maschere: Pulcino e Gatta.

Al ballottaggio sono andati quindi Medusa e Lumaca. Le votazioni social e del pubblico in sala condanna all’eliminazione Medusa. Dietro la maschera si cela Bianca Guaccero come ipotizzato dal pubblico e da tutta la giuria.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI