Nunzio Amici 2022 è stato campione: i titoli vinti

Nunzio, il ballerino protagonista di Amici 2022, è stato un campione di ballo: scopriamo le gare a cui ha partecipato e i titoli vinti.

Tanta esperienza come ballerino per Nunzio prima di partecipare all’edizione 2022 di Amici, dove tra mille polemiche il ragazzo è giunto fino alla fase serale, che poi andrà a decretare il vincitore di questa edizione del talent show di Amici. Il ragazzo ha alle spalle una grande esperienza come ballerino, fatta anche di molte competizioni, dove ha raggiunto anche risultati importanti: andiamo a scoprire quali.

Nunzio: le gare prima di Amici

Prima di entrare nella scuola di Amici, Nunzio Stancampiano ha maturato una lunga esperienza come ballerino prendendo parte anche a diverse gare di ballo. Ha partecipato a tante competizioni per ciò che riguarda la sua categoria, ovvero il ballo latino americano, gare disputate sia in Italia che nel resto dei paesi d’Europa e del mondo. Il ragazzo ha anche partecipato ai Campionati Europei, riuscendo ad arrivare in finale. Un grande risultato per il ballerino che ora vuole mettersi in mostra nel serale di Amici.

La sua avventura nella scuola di Canale 5 è stata però turbolenta, segnata da una prematura eliminazione e da tante polemiche. Il ragazzo infatti era stato inizialmente eliminato nella sfida con Mattia e sui social si era sfogato contro il maestro Raimondo Todaro, che Nunzio già conosceva prima di entrare nella scuola. Nunzio è infatti stato suo allievo fino ai 13 anni, poi ha lasciato la sua scuola e secondo lui l’eliminazione subita è stata una ripicca personale da parte del professore. Poi la situazione è rientrata, con Nunzio che è stato richiamato dopo l’infortunio di Mattia e si è scusato col professore, riprendendo quindi il suo cammino all’interno della scuola fino all’imminente fase serale.

