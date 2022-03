Nunzio Amici 2022 chi è il ballerino di Todaro

Scopriamo chi è Nunzio, il ballerino dell’edizione 2022 di Amici che fa parte della squadra di Raimondo Todaro.

Tra i protagonisti dell’edizione serale di Amici 21 c’è Nunzio, ballerino che fa parte della scuderia di Raimondo Todaro. Il ragazzo è riuscito ad arrivare fino al serale del programma, rientrando quindi tra gli alunni in grado di resistere di più nella scuola e provare a concorrere per la vittoria finale. Vediamo dunque chi è Nunzio, ballerino che fa parte della squadra di Raimondo Todaro.

Amici 2022: chi è Nunzio

Nunzio Stancampiano è originario della Sicilia, in provincia di Catania. Classe 2003, nonostante la giovane età Nunzio è da tempo molto attivo nel mondo della danza, soprattutto per ciò che riguarda le competizioni. Il ragazzo ha partecipato a tante competizioni di ballo latino americano, in Italia ma anche in tanti altri paesi sia in Europa che nel resto del mondo. Nel 2019, Nunzio è riuscito ad arrivare addirittura in finale ai Campionati Europei.

Tanta esperienza dunque per il ragazzo, che ora è alle prese con l’avventura nella scuola di Amici. Un’esperienza turbolenta, col ragazzo che inizialmente era stato eliminato nella sfida con Mattia. Una scelta che ha fatto discutere, perché il giudizio è stato affidato a una commissione esterna visto che Raimondo e Nunzio si conoscevano già e quest’ultimo se l’è presa con l’insegnante, perché secondo lui non avrebbe dovuto avere dubbi e lo ha eliminato per una ripicca verso di lui. Alla fine i due si sono chiariti e Nunzio ha avuto il suo posto in squadra, complice anche il fatto che Mattia ha dovuto lasciare la scuola a causa di un infortunio. Nunzio dunque è riuscito a farsi strada all’interno della scuola, arrivando fino alla fase finale dove proverà ad arrivare fino in fondo alla competizione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI