Amici 2022 Nunzio e Raimondo già si conoscevano? Il retroscena

Il ballerino di Amici 2022 Nunzio e il suo professore, Raimondo Todaro, si conoscevano già prima dell’ingresso del ragazzo in scuola? Scopriamo il retroscena.

Tra i protagonisti dell’edizione serale di Amici che sta per prendere il via c’è Nunzio, ballerino che fa parte della squadra di Raimondo Todaro. Proprio il rapporto tra il ragazzo e il suo maestro è stato spesso al centro del dibattito, con i due che si sono anche scontrati in questi tempi. Andiamo a vedere quale rapporto intercorre tra i due.

Nunzio e Raimondo: il rapporto tra loro

Ha fatto molto discutere il percorso di Nunzio all’interno della scuola di Amici. Il ragazzo infatti inizialmente era stato eliminato nella sfida con Mattia e sui social si è sfogato attaccando proprio Raimondo Todaro. Il ragazzo ha infatti svelato che i due si conoscevano già prima del programma, Nunzio è stato un allievo di Todaro fino a quando aveva 13 anni, salvo poi andare via dalla sua scuola di ballo. Sui social, dunque, Nunzio ha attaccato Todaro dicendo che la sua eliminazione è stata una ripicca verso un bambino di 13 anni, un fattore personale.

Poi Mattia ha dovuto abbandonare il programma a causa di un infortunio e Todaro, che non ha mai risposto all’attacco di Nunzio, ha deciso di richiamare Nunzio nella scuola. A questo punto il ragazzo si è scusato e tra i due c’è stato un chiarimento, dopo di ché l’avventura del ballerino siciliano all’interno della scuola di Amici è ripresa. Il ragazzo ha ammesso di aver usato termini troppo pesanti nei confronti del maestro e a mettere la parola fine sul caso è intervenuta Maria De Filippi in persona, sottolineando come Raimondo Todaro, proprio a causa della sua conoscenza con Nunzio, ha deciso di affidare la decisione sulla sfida tra lui e Mattia a un giudice esterno.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI