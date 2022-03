Raimondo Todaro e Francesca Tocca stanno ancora insieme?

Una delle coppie più amate della televisione italiana è quella composta da Raimondo Todaro e Franesca Tocca. I loro fan avevano avuto il cuore infranto alla notizia della loro rottura. Perché si erano lasciati?

È vero che Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme? Ecco cosa sapere sulla coppia, che tra Ballando con le Stelle e Amici ha saputo far sognare il pubblico con una storia d’amore vera come poche in TV.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca perché si sono lasciati

La storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è nata nelle sale da ballo di Catania e provincia. Un amore vero che nel 2013 li ha visti festeggiare la nascita di una figlia, Jasmine, sposandosi poi nel 2014. Hanno trascorso 4 anni come colleghi, fino a far esplodere la scintilla e dare il via alla propria relazione. Dieci anni fianco a fianco come fidanzati e poi marito e moglie. Di colpo, però, tutto sembrava finito. I due hanno deciso di mettere la parola fine al proprio rapporto.

Sono stati proprio loro a parlarne, così da evitare il diffondersi di false notizie. Qualcosa del genere è però avvenuto comunque. In tanti hanno parlato di tradimenti e dure liti. Raimondo Todaro ha però spiegato come tutto ciò sia infondato. La loro storia d’amore si è spenta lentamente. Una fiamma estinta. Non vi è stata, dunque, una motivazione univoca.

Sui giornali sono finiti entrambi per dei flirt ma il tutto è avvenuto dopo la rottura. Non si tratta di eventi che hanno portato alla fine della storia. Francesca Tocca è stata vista al fianco di Valentin Alexandru Dimitru, anche lui ballerino di Amici. Raimondo Todaro, invece, ha avuto delle brevi relazioni, come quella con Paola Leonatti, giovane influencer e modella. Spazio anche per la professoressa de L’Eredità Sara Arfaoui.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca stanno insieme?

Una dura terapia di coppia quella di Raimondo Todaro e Francesca Tocca, allontanatisi per poi ritrovarsi. Non esiste la ricetta per il matrimonio perfetto. Non vi è una formula magica. Occorre sempre ascoltare l’altro/a. Ignorare i bisogni del partner è il primo passo verso la fine di una relazione. Qualcosa si era perso nel corso degli anni ma ora la scintilla è più forte che mai.

I due sono stati anche ospiti di C’è posta per te. Nello studio di Maria De Filippi hanno avuto modo di parlare di loro due. Ecco le parole di Raimondo Todaro, che ha dato un consiglio alla coppia coinvolta nella sorpresa: “Vi dico che ci saranno dei momenti difficili. Noi abbiamo avuto dei momenti bui anche molto lunghi. In una certa fase abbiamo deciso che era giunto il momento di allontanarci. A posteriori è stata la scelta giusta. Ora abbiamo capito quanto il nostro amore fosse forte e quanto avessimo bisogno l’uno dell’altra”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI