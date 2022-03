Amici 2022, Gio Montana parla dopo l’eliminazione “non è scontato”

Amici 2022 l’eliminato della prima serata Gio Montana torna sui social e commenta la sua eliminazione

Un’eliminazione che ha lasciato l’amaro in bocca quella di Gio Montana nella prima puntata del serale di Amici 2022. Il cantante non è riuscito a conservare il suo posto nella scuola dopo il ballottaggio finale con Christian. Poche le occasioni per Gio Montana di farsi conoscere considerando anche il suo ingresso ad Amici avvenuto solo pochi mesi fa. Anche per questo Maria De Filippi ci ha tenuto a sottolineare i progressi fatti in così poco tempo prima di rivelare il verdetto dell’eliminazione. Gio Montana ha lasciato la scuola con grande commozione in particolare per il legame d’amicizia instaurato con Nunzio.

LEGGI ANCHE: Amici 2022 serale chi è stato eliminato prima puntata 19 marzo

Gio Montana e le parole dopo l’eliminazione ad Amici 2022

Al termine della prima puntata andata in onda sabato 19 marzo, le reazioni social sono state contrastanti. C’è chi ha giudicato l’eliminazione meritata, chi invece crede al talento del ragazzo e si rammarica per il poco tempo che ha avuto a disposizione. Il cantante ci ha tenuto però a farsi sentire sui social per commentare l’eliminazione ad Amici 2022. In treno direzione Milano per rivedere finalmente la famiglia e gli amici, Gio Montana ha pubblicato una storia sui social: “Ci tenevo a ringraziare tutti per il supporto, il calore e l’affetto che mi state dando perché non è scontato” le parole del ragazzo.

Tanti i progetti in ballo per i prossimi mesi ma soprattutto l’obiettivo di farsi conoscere di più considerando il poco tempo avuto nella scuola. Il video infatti si conclude con Gio Montana che dichiara: “Per me è importante questo affetto e per questo ci tengo a ringraziare tutti di cuore. Piano piano inizierete a conoscermi sempre di più tramite social”. Rammaricato ma orgoglioso del percorso fatto, il cantante della squadra di Rudy Zerbi ha avuto percorso complicato. Al serale infatti ha rischiato di non esserci, considerando la decisione di Anna Pettinelli, sua prima insegnante, di eliminarlo. Rudy Zerbi però gli ha offerto un posto nella sua squadra.

In tanti sostengono che meritasse di fare un percorso dall’inizio e le colpe vengono distribuite equamente. Sia Pettinelli che Zerbi hanno sbagliato prima a farlo entrare e poi a confermarlo per il serale. Il desiderio di chi segue il programma era quello di vederlo ad Amici fin dal primo giorno e non così tardi.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI