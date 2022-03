Amici 21, retroscena Gio Montana e Nunzio: cosa è successo in casetta

Gio Montana e Nunzio hanno subito legato durante la loro esperienza ad Amici. Una forte amicizia come dimostrato anche in casetta dopo la prima puntata

La prima puntata del serale di Amici 2022 si è conclusa in casetta con tutti gli allievi che si sono riuniti per ascoltare il verdetto sull’eliminato. Prima di annunciare chi sarebbe uscito dalla scuola, Maria De Filippi ha chiesto ai due ragazzi in ballottaggio, Gio Montana e Christian, di commentare quanto accaduto.

Gio Montana e Nunzio, le parole d’affetto in casetta

Christian ha detto: “Sono contentissimo del percorso fatto qui. Ho avuto la fortuna di avere compagni come voi e di imparare tantissimo dai professionisti e dai maestri. Sono contentissimo a prescindere. Ora non vedo altro che stare qua, mi sveglio con il pensiero di andare a studiare. Alex è stato tanto vicino in questo periodo, mi ha sempre spronato. Lui in particolare mi ha dato tanto”. Gio Montana ha voluto ringraziare tutti i compagni in particolare Albe e Nunzio: “Albe ha apprezzato tantissimo la mia sincerità. Sono felice di aver conosciuto Nunzio che sarà fuori di qui mio fratello. Ringrazio tutti per l’opportunità che mi è stata concessa”

Prima di annunciare l’eliminazione, Maria De Filippi ha rivolto alcune parole a Gio Montana: “Sono dispiaciuta che non sei potuto entrare a settembre. Hai fatto in un mese progressi da gigante. Sei buono come il pane anche se ogni tanto fai il duro, invece sei buono buono buono”. Dopo l’eliminazione Gio Montana ha ringraziato tutti perché tutti gli hanno insegnato qualcosa. Poi ha chiamato Nunzio per un forte abbraccio.

Entrambi sono scoppiati in lacrime per la commozione. “Stai uscendo da vincente, non sono per niente deluso” ha detto Nunzio. LDA ha scherzosamente commentato “ma che sei il padre?” smorzando così la tensione. Nunzio ha continuato incoraggiando l’eliminato: “sembravi un performer, sei stato bravo. Sono contento che stai uscendo così, nel migliore dei modi”.

Un rapporto bellissimo tra i due ragazzi e che si è potuto notare in casetta al momento dell’eliminazione. Gio Montana in lacrime è stato incoraggiato da Nunzio che ha apprezzato tantissimo le esibizioni del suo amico. Il modo migliore per uscire, senza rimpianti e dando tutto sul palco.

