Ilary Blasi Verissimo la verità sul divorzio con Totti “Schifoso”

Ilary Blasi a Verissimo domenica 20 marzo ha parlato delle voci sul divorzio con Francesco Totti

Ilary Blasi a Verissimo, nella puntata del 20 marzo, parla per la prima volta ufficialmente delle voci che la definivano in crisi con Francesco Totti parlando addirittura di un possibile divorzio al Pupone. I rumors sono partiti nel settembre 2021 quando la Blasi fu assente al compleanno del marito, per l’esattezza non presenziò alla festa di 45anni del Pupone. Poi il 21 febbraio l’indiscrezione di Dagospia sulla crisi sempre più profonda tra Ilary e Totti, acuita da una gita al lago di Castel Gandolfo.

Una giornata in famiglia con i 3 figli e pochi amici di domenica 5 febbraio che si sarebbe trasformata in un incubo per un furente litigio tra i due. Sganciata la bomba i rumors non si sono fatti attendere, secondo lo stesso Dagospia, diversi esperti di gossip e quotidiani come il Corriere della Sera, il motivo della crisi sarebbe da riscontrare in presunte relazioni extra coniugali: Ilary Blasi con uno storico collega di lavoro, Francesco Totti con Noemi Bocchi, con tanto di uscita pubblica di Totti e Noemi insieme allo Stadio Olimpico, con la donna qualche fila più dietro l’ex capitano della Roma per non scatenare il gossip.

Il giorno dopo il vortice mediatico che ha travolto Ilary e Francesco, il Pupone ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram di secca smentita, chiedendo rispetto per la sua famiglia. A distanza di circa un mese per la prima volta la Blasi a Verissimo ha parlato delle voci sua crisi con il marito.

Leggi anche: Totti Noemi Bocchi: sosia di Ilary FOTO

Ilary Blasi cosa ha detto a Verissimo

Ilary Blasi a Verissimo nella puntata di domenica 20 marzo, intervistata da Silvia Toffanin che è anche una sua cara amica, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua presunta crisi con Totti. Di seguito un riassunto delle sue affermazioni:

Su questa storia si è detto tanto, anche troppo. Noi dobbiamo dare spiegazioni solo ai nostri figli che chiedevano la verità su cosa veniva scritto sulla fine del nostro matrimonio. Da quando sto con Francesco ci sono state illazioni, il gossip sembra più veritiero quando c’è un nome che lo rende più credibile. È stato vergognoso che quotidiani nazionali con una certa credibilità hanno dato la notizia come certa ed hanno fatto una figuraccia.



Hanno accostato dei nomi a me e mio marito. Noemi Bocchi io non la conosco, Francesco l’ha vista mezza volta in un centro sportivo. Succede spesso prima di un evento, in questo caso prima dell’Isola dei Famosi. Totti fa notizia ed il circo mediatico è garantito. La foto allo stadio ci ha confermato che dietro c’è un’organizzazione. È stata scattata il 5 febbraio. Parlavano di mesi di relazione tra Totti e Noemi, perché non hanno altro materiale?

Deboli sono le loro illazioni non la smentita di mio marito. Poi si sono smorzati i toni e hanno parlato della gestione del patrimonio che secondo loro gestirebbero le mie sorelle. Si separa Bezos a confronto i nostri so du spicci. È stato accanimento mediatico. É stato Schifoso. I miei figli erano un po’ imbarazzati perché gli amichetti chiedevano e con serenità abbiamo spiegato che sono tanti anni che queste cose succedono.

Non ci sono cascata 20anni fa non ci casco ora a 40. L’unica crisi era quando Francesco Totti doveva smettere di giocare, una crisi sua personale che si è riversata un po’ sulla coppia, quello è stato un momento difficile. Forse si dà troppa importanza ai social perché non ho pubblicato una foto o una dedica per il compleanno di mio marito. Io non devo esporre Francesco come un trofeo, Instagram la uso come mi pare. Siamo pronti alla prossima tempesta (ride)

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI