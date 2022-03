Jessica a Verissimo risponde a Barú: mente!

Jessica Selassiè a Verissimo ha risposto alle dichiarazioni di Barú dicendo che la loro non è amicizia

Jessica a Verissimo ha parlato di Barú nella puntata di domenica 20 marzo con queste parole: Mi piace. Tra di noi c’è attrazione fisica. Sotto la capanna ci sono stati bacetti ma arriverà fuori dalla Casa quel bacio appassionato che aspetto. Ci spero, ieri ci siamo sentiti e ha detto che vuole vedermi.

Ricordiamo che la puntata vista in onda è stata registrata giovedì e non sappiamo se dopo si sono visti, noi della redazione di Contrataque abbiamo riportato delle voci su un patto di segretezza tra i due. Jessica a Verissimo ha poi aggiunto: Nella casa del grande fratello era condizionato da altre persone, come Davide e Soleil che parlavano di strategie. Lui mi metteva alla prova e questo mi metteva ansia.

Jessica a Verissimo ha risposto alle dichiarazioni fatte da Barù che parlava solo di amicizia tra i Jeru: Me lo aspetto perché è sempre schivo non rivela mai nulla, anche qui ci sono le telecamere, non ama parlare della sua vita privata. Ci sta. Non è amicizia, gli amici non si guardano negli occhi come ci guardavamo noi. Il suo sguardo parlava, sono certa che quello che provo io, lo prova anche lui!

