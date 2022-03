Alessandro Iannoni chi è il padre del figlio di Carmen di Pietro

Alessandro Iannoni, scopriamo chi è il padre del ragazzo che partecipa all’Isola dei famosi 2022 insieme alla madre Carmen Di Pietro.

Tra le coppie in gara nella sedicesima edizione dell’Isola dei famosi c’è quella formata da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, figlio della showgirl. Il ragazzo è nato dal matrimonio della donna insieme a Giuseppe Iannoni: scopriamo chi è l’uomo.

ISOLA DEI FAMOSI 2022 ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA, CONCORRENTI E COSA C’È DA SAPERE

Alessandro Iannoni, chi è il padre

Quello tra Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni è stato un grande amore, che però ha dovuto affrontare delle fasi turbolente ed è giunto alla sua fine dopo ben 16 anni. I due si sono sposati in chiesa, cosicché la donna non dovesse rinunciare alla pensione del suo ex marito: Sandro Paternostro. Carmen e Giuseppe hanno avuto dal loro matrimonio due figli: Alessandro e Carmelina. Il ragazzo è andato via di casa a 18 anni, spinto dalla madre affinché si facesse le sue esperienze, e nonostante la separazione tra i due ha mantenuto un ottimo rapporto con entrambi i genitori.

La storia tra i due coniugi ha vissuto, come detto, dei momenti complicati a causa del tradimento dell’uomo. Carmen ha scoperto l’infedeltà da alcune foto presenti sul cellulare del marito, poi ha deciso di perdonare l’uomo, ma quel tradimento ha comunque incrinato il rapporto, che poi è giunto a conclusione con i due che si sono definitivamente detti addio al termine di un amore lungo 16 anni.

Non si sa moltissimo sulla vita privata e lavorativa dell’uomo, sappiamo che con Carmen ha vissuto a Roma e che anche dopo la fine della relazione è rimasto molto innamorato della donna, che però sembra irremovibile dalla sua decisione di porre fine alla storia d’amore da cui è arrivato anche suo figlio Alessandro.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI