Uomini e Donne anticipazioni Biagio Catia: cena e imprevisto

Anticipazioni Uomini e Donne a sorpresa Biagio e Catia escono insieme a cena ma succede un imprevisto che scatena una furente reazione

A Uomini e Donne si sa Biagio non smette mai di stupire. “Abbiamo trascorso una bella serata, Maria, ci siamo seduti e ci siamo dati un bacio”, Tina potrebbe presentare così la clamorosa frequentazione che è emersa dalle ultime registrazioni del Trono Over. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni dal suo profilo Instagram uominiedonneclassicoeover, Biagio Di Maro è uscito con Catia. Sì, avete capito bene, con la dama che nella scorsa puntata lo aveva attaccato ferocemente per aver mancato di rispetto a Iolanda e Laura.

La nuova protagonista di Uomini e Donne è la sorella di Elisabetta Franchi, nota stilista e ha dimostrato di avere già temperamento da vendere. Bella e di carattere dunque la corteggiatrice di Biagio che però ha dovuto affrontare quello che lei ha vissuto come un imprevisto. Catia, nel commentare la sua uscita con Biagio, ha creato una dinamica che ha portato anche ad una feroce lite. Entriamo nel dettaglio.

LEGGI ANCHE: Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne che lavoro fa: la sua azienda da record

Anticipazioni Uomini e Donne Biagio e Catia

Probabilmente galeotto il ballo che abbiamo visto nella puntata di venerdì 22 aprile, Biagio Di Maro e Catia Franchi hanno deciso di uscire insieme. Un vero e proprio colpo di scena per i milioni di telespettatori che seguono Uomini e Donne. L’attacco sentito della Dama al Cavaliere avrà sortito in lui un’attrazione, come sappiamo infatti l’uomo di origini napoletane è interessato sempre a donne belle e con carattere forte. Lo erano Elena, Iolanda e Sara tra le donne che Biagio ha frequentato nel corso del trono over.

Chissà se questa sensazione che ha portato Biagio a chiedere a Catia di uscire, dalle anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne Trono Over sappiamo che i due si sono sentiti per poi darsi appuntamento per trascorrere insieme una serata e cenare in tranquillità. Qui scatta l’imprevisto che ha scatenato una furente lite in studio. Biagio ha portato Catia a mangiare pizza al taglio. Scelta che non è piaciuta alla sorella di Elisabetta Franchi che nel commentare la loro uscita ha fatto capire che avrebbe preferito mangiare sushi o magare andare al ristorante piuttosto che rosticceria.

Proprio in queste ore si è discusso molto della questione stili di vita diverse con Alessandro Vicinanza protagonista di un lungo dibattito culminato nell’affermazione di Ida Platano di essersi sentita in imbarazzo quando andavano a cena in ristoranti di lusso piuttosto che in pizzeria. Il contrario di quanto accaduto a Biagio e Catia stando alle anticipazioni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI