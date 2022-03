Alessandro Iannoni Isola dei Famosi 2022 chi è

Alessandro Iannoni, scopriamo chi è il concorrente che sarà tra i partecipanti dell’Isola dei Famosi 2022.

Torna l’Isola dei famosi, giunto alla sua sedicesima edizione. Tra i naufraghi che vivranno in Honduras e proveranno a sopravvivere alle difficoltà dell’isola c’è Alessandro Iannoni, che partecipa in coppia con Carmen Di Pietro. Scopriamo chi è e perché partecipa al reality insieme alla showgirl.

ISOLA DEI FAMOSI 2022 ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA, CONCORRENTI E COSA C’È DA SAPERE

Chi è Alessandro Iannoni

Madre e figlio saranno protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Tra le coppie in gara nel reality di Ilary Blasi c’è anche quella composta da Carmen Di Pietro e suo figlio, Alessandro Iannoni. Alessandro è il primo figlio della showgirl, è nato nel 2003, ma vive lontano da casa da quando ha 18 anni. Una decisione presa dalla madre, che ha voluto mandarlo a vivere da solo per farlo crescere, decisione che, come ha raccontato, ripeterà anche con sua figlia quando arriverà alla maggiore età.

Alessandro è nato dal matrimonio tra Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni, terminato a causa anche di un tradimento dell’uomo. Anche dopo il divorzio dei genitori Alessandro ha mantenuto un bel rapporto con suo padre. Il ragazzo dopo aver frequentato le superiori sta studiando economia alla LUISS e riguardo la sua vita privata non sappiamo moltissimo. Durante l’Isola dei famosi magari il ragazzo svelerà qualche dettaglio in più su di sé, vedremo se scopriremo dunque qualche dettaglio.

Come detto, Alessandro è nato dal matrimonio tra Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. I due si sono sposati solo in chiesa, così che la donna non dovesse rinunciare alla pensione dell’ex marito. L’amore tra i due è terminato però dopo 16 anni, il tradimento dell’uomo ha inclinato il rapporto, che poi è terminato nonostante la donna avesse deciso di perdonarlo.

