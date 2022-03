Estefania Bernal origini e nazionalità

Estefania Bernal, scopriamo le origini e la nazionalità di una delle partecipanti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Uno dei volti intorno a cui aleggia maggiormente curiosità per questa nuova edizione dell’Isola dei famosi, in partenza lunedì 21 marzo, è sicuramente quello di Estefania Bernal, modella pronta a imporsi al grande pubblico in Italia. Si tratta di una delle primissime esperienze nella televisione italiana per la ragazza, che è apparsa nell’edizione del 2021 di Scherzi a parte e ora torna come concorrente dell’Isola dei famosi 2022. Nella vita Estefania fa la modella e ha anche dei trascorsi nella televisione argentina: scopriamo le origini della ragazza.

Estefania Bernal: le origini e la nazionalità

Estefania Bernal è nata il 4 dicembre 1995 in Argentina ed è cresciuta nel quartiere di Almagro, dove presto si è avvicinata al mondo della moda, iniziando a lavorare come modella e approdando poi nella televisione argentina, conducendo il programma Showmatch. In tanti hanno paragonato la Bernal a un’altra celebre showgirl argentina della nostra televisione: Belen Rodriguez. Sono diversi i punti in comune tra le due, a partire dalle origini argentine e in particolare di Buenos Aires, per continuare con l’attività di modella che le ha rese famose.

Entrambe sono arrivate in Italia stabilendosi a Milano, Belen dopo aver lavorato in alcune televisioni locali è diventata un volto famosissimo del mondo dello spettacolo italiano, con tantissime esperienze sia in televisione che al cinema. Estefania Bernal si sta avvicinando ora alla televisione italiana, ha partecipato a Scherzi a parte e ora è pronta a recitare il ruolo della protagonista della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Vedremo se il reality di Mediaset farà da trampolino di lancio alla carriera di Bernal, che ha sicuramente tutte le carte in regola per ripercorrere la strada della connazionale Belen.

