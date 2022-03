Roger Balduino, andiamo alla scoperta delle origini e della nazionalità di uno dei protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi 2022.

Pronta a prendere il via la sedicesima edizione dell’Isola dei famosi, con la prima puntata in onda lunedì 21 marzo. Tantissimi i volti noti della televisione e dello spettacolo italiano che saranno fianco a fianco in questa esperienza sull’isola in Honduras, ma c’è anche qualche personaggio meno noto, pronto a imporsi all’attenzione del grande pubblico. Tra questi c’è Roger Balduino, al suo esordio assoluto nel mondo della televisione: andiamo alla scoperta delle sue origini e della sua nazionalità.

ISOLA DEI FAMOSI 2022 ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA, CONCORRENTI E COSA C’È DA SAPERE

Roger Balduino: origini e nazionalità

Roger Balduino non è italiano, anche se è venuto a starci da qualche tempo. In realtà il modello è originario del Brasile, precisamente di Erechim, dove è nato nel 1992. L’Italia è diventata però la sua nuova casa da quando il ragazzo si è trasferito a Milano, città che lo ha attratto per via del suo lavoro. Non sappiamo quasi nulla della biografia di Roger Balduino, che magari racconterà qualche dettaglio del suo passato durante l’esperienza sull’isola agli altri naufraghi, ma sappiamo che è diventato un modello di fama mondiale e questo suo lavoro l’ha portato a vivere a Milano, una delle città della moda per eccellenza.

Roger ha collaborato con alcuni dei brand più famosi del mondo e ha sfilato sulle passerelle di tutto il globo e ora è pronto a imporsi all’attenzione generale in Italia, dove avverrà il suo esordio in televisione. Sarà la prima volta per Roger Balduino sul piccolo schermo, vedremo se l’esperienza dell’Isola dei famosi potrà fungere da trampolino di lancio per la carriera del modello anche nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI