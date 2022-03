Annaclara Hellwig Pupa e Secchione 2022 chi è: scatenata su Instragram

Annaclara Hellwig: scopriamo chi è una delle protagoniste della nuovissima edizione de La pupa e il secchione.

Una delle coppie protagoniste della quinta edizione de La pupa e il secchione è quella composta dal pupo Francesco Chiofalo, conosciuto a molti come Lenticchio, e dalla secchiona Annaclara Hellwig, molto attiva sul suo canale Instagram. Scopriamo dunque chi è la protagonista de La pupa e il secchione.

ANTICIPAZIONI LA PUPA E IL SECCHIONE 2022 SECONDA PUNTATA 22 MARZO: GUENDA E MILA RISSA?

Chi è Annaclara Hellwig

Laureata in Economia e Finanza, Annaclara è un’insegnante di geografia e matematica. Si è raccontata un po’ nella clip di presentazione, raccontando di essersi laureata con 110 e lode presso l’Università di Palermo e di essersi specializzata in Scienze economiche, prendendo la via dell’insegnamento. La cultura è il fondamento della sua vita, la ragazza racconta di avere più libri che relazioni interpersonali e di essere, a detta sua, una “secchione sfigata”.

Annaclara ha raccontato di non saperci assolutamente fare con gli uomini, di provare delle difficoltà perché si sente bruttina e di distogliere lo sguardo quando viene guardata dagli uomini. Tuttavia, Annaclara ha ammesso di non voler essere una pupa e di preferire essere brutta, ma intelligente. Soprattutto, la ragazza non è spaventata da un eventuale futuro da zitella, in caso è pronta ad accogliere dei gatti per farsi fare compagnia.

Annaclara Hellwig è stata scelta nella sua avventura a La pupa e il secchione da Francesco Chiofalo, che inizialmente aveva scelto Ilaria Bruni, salvo poi optare per Annaclara. I due ora condivideranno questa esperienza e se la vedranno con le altre coppie di pupe e secchioni, vedremo chi riuscirà ad affermarsi in questa quinta edizione dello show, in onda ogni martedì sera sotto la conduzione di Barbara D’Urso.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI