Fotonica significato: cosa significa lo spiega Katia che asfalta Laura Comaschi

È scontro tra Katia Fanelli e Laura Comaschi per chi è la vera fotonica: scopriamo cosa è successo e cosa significa fotonica.

Attacco frontale di Katia Fanelli, che sui social si è scagliata contro Laura Comaschi, rea di essersi definita fotonica durante la sua esperienza a La pupa e il secchione. Proprio Katia infatti è stata la prima a essere associata a questo soprannome, lei stessa lo ha usato per descrivere il suo carattere forte e spregiudicato nella sua esperienza a Temptation Island. Ora però un’altra protagonista del mondo dei reality si è appropriata di quel termine e Katia non ci sta: scopriamo cosa è successo.

Fotonica: lo scontro tra Katia e Laura Comaschi

Il termine fotonica ha accompagna Katia Fanelli nella sua avventura a Temptation Island e anche dopo, diventando il suo marchio di riconoscimento. Marchio di cui ha cercato di appropriarsi Laura Comaschi, protagonista de La pupa e il secchione, che si rispecchia anche lei in quell’aggettivo. Non ci sta però Katia, che sui social ha attaccato pesantemente la donna, accusandola di non avere personalità e di voler copiare un altro personaggio, senza avere la forza di creare il proprio.

Su Instagram la donna ha mosso le accuse alla protagonista del reality di Italia 1, ammettendo di non riuscire proprio a stare zitta davanti a una mossa del genere. Non le manda a dire Katia dunque e vedremo se arriverà una risposta dalla Comaschi, che senz’altro sarà imbeccata durante la puntata in studio de La pupa e il secchione su questa controversia. Vedremo dunque se la pupa farà un passo indietro o se vorrà continuare a fregiarsi del termine fotonica, ignorando la rabbia della creatrice originale del personaggio.

