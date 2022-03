Guenda Goria chi è e la storia d’amore con Mirko Gancitano

Guenda Goria, scopriamo chi è e tutti i dettagli della sua storia d’amore con Mirko Gancitano, protagonista de La pupa e il secchione.

Già è molto turbolenta la situazione di Mirko Gancitano all’interno de La pupa e il secchione. Il ragazzo, fidanzato con Guenda Goria, nel reality di Italia 1 è in coppia con la modella Mila Suarez, che ha provocato proprio la rabbia della moglie di Mirko. Guenda ha accusato Mila di averci provato col suo sposo ed è pronta allo scontro. Andiamo dunque alla scoperta della ragazza e della sua storia d’amore con Mirko Gancitano.

Chi è Guenda Goria

Guenda Goria nasce il 4 dicembre 1988 a Roma e ha due genitori illustri come il giornalista Amedeo Goria e la conduttrice Maria Teresa Ruta. Sin da piccola la ragazza nutre un’accesa passione per la recitazione, studiando anche danza e diplomandosi poi alla The Actor’s Academy di Milano. Recitazione e musica sono i due grandi amori e Guenda si diploma anche al Conservatorio Verdi di Milano, in pianoforte, per poi proseguire gli studi con la laurea in Filosofia ed Estetica.

Recentemente la donna si sta facendo strada nel mondo della televisione, recitando in una fiction di successo come il paradiso delle Signore, ma prendendo parte anche a programmi televisivi come I Raccomandati, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Tutte esperienze che l’hanno resa ormai un volto noto dello star system italiano.

Riguardo la sua sfera privata, Guenda ha avuto una lunga storia con l’imprenditore Stefano Rotondo, che ha ben venti anni più di lei. Dopo la rottura, ci sono stati dei flirt con Christan Leone e con Telemaco Dell’Aquila, prima di ritrovare l’amore con l’attore e videomaker Mirko Gancitano. I due si sono conosciuti a Sharm El Sheik, durante una vacanza, da lì è scattato l’amore, coronato col matrimonio avvenuto nel periodo di Natale.

