Ilaria Bruni Pupa e Secchione 2022 chi è: piace a…

Andiamo alla scoperta di Ilaria Bruni, una delle protagoniste de La pupa e il secchione che ha già conquistato un importante gradimento.

Prosegue la quinta edizione de La pupa e il secchione, che vede tra i protagonisti anche Ilaria Bruni, secchiona che concorre in gara col pupo Denis Dosio. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei e sul suo percorso all’interno del reality di Italia 1, che l’ha portata anche a ricevere un importante gradimento.

ANTICIPAZIONI LA PUPA E IL SECCHIONE 2022 SECONDA PUNTATA 22 MARZO: GUENDA E MILA RISSA?

Chi è Ilaria Bruni

28 anni, originaria di Ascoli Piceno, Ilaria Bruni è laureata in ingegneria informatica ed è una programmatrice di videogiochi. Il mondo dei videogame è ovviamente un suo grande interesse, ma non solo: nella sua clip di presentazione si è descritta come una vera nerd e ha una passione smisurata per i manga giapponesi. Oltre a leggerne tantissimi, cerca anche di imparare il giapponese, anche se con qualche difficoltà. Come si evince dal suo profilo Instagram, Ilaria si cimenta anche in cosplay, tratti soprattutto dal mondo dei manga che ama tanto.

Stando alle sue parole, l’esperienza nella Pupa e il secchione può aiutarla a valorizzare il suo aspetto estetico e a guadagnare maggiormente fiducia in sé stessa, in questo senso magari la partnership con Denis Dosio, evidentemente a suo agio col proprio aspetto fisico, può farle sicuramente bene.

Il suo approccio nel programma è stato ottimo e Ilaria ha già conquistato il gradimento di un giudice dello show, ovvero Soleil Sorge, che ha ammesso di trovare Ilaria molto interessante e che nel corso delle puntate potrebbe dare molte soddisfazioni. Vedremo dunque come sarà il percorso di Ilaria all’interno dello show e se i pronostici di Soleil riguardo il suo successo saranno confermati.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI