No Time To Die è l’ultimo film della saga di James Bond con protagonista Daniel Craig. Una pellicola che mette la parola fine a un percorso esaltante, caratterizzato da una trama orizzontale che ha trascinato 007 in un’epoca moderna. Ciò è ben rappresentato dallo scotto che l’agente deve pagare per il solo fatto di muoversi in un mondo che non riconosce più come accettabili le caratteristiche delineate da Fleming.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga e candidato a ben tre premi Oscar, rispettivamente per gli effetti speciali, il miglior sonoro e la miglior canzone, che è No Time To Die, per l’appunto, di Billie Eilish.

No Time To Die trama e cast

James Bond si è ormai ritirato dal servizio dopo aver catturato Franz Oberhauser, suo fratellastro, riuscendo a resistere alla tentazione di ucciderlo. La vita lo ha condotto lontano da Madeline Swann e in generale da chiunque conoscesse. Vive in Giamaica, dove però viene raggiunto da Felix, vecchio amico che lavorava per la CIA. L’agente gli chiede di intervenire per liberare uno scienziato rapito, Waldo Obruchev.

La missione è ben più pericolosa del previsto e connessa a un super criminale che mette in pericolo le sorti del mondo. Questo potrebbe essere ridefinito interamente dalle sue folli scelte. 007 sente il dovere di intervenire, anche per proteggere la vita di Madeline, che continua ad amare profondamente. Deve però fare i conti col tempo che passa, ben rappresentato da Nomi, nuova agente 007 che poco gradisce i suoi modi.

Ecco il cast di no Time To Die:

Daniel Craig: James Bond

Rami Malek: Lyutsifer Safin

Léa Seydoux: Madeleine Swann

Lashana Lynch: Nomi

Christoph Waltz: Ernst Stavro Blofeld

Ralph Fiennes: Gareth Mallory / M

Ben Whishaw: Q

Naomie Harris: Eve Moneypenny

Rory Kinnear: Bill Tanner

David Dencik: Valdo Obruchev

Jeffrey Wright: Felix Leiter

Ana de Armas: Paloma

Dali Benssalah: Primo

Billy Magnussen: Logan Ash

No Time To Die dove è stato girato

Vi è tanta Italia in No Time To Die. James Bond di Daniel Craig si è mostrato spesso legato al nostro Paese. In questa sua ultima pellicola vediamo tre località nostrane, sfoggiate tutte nella parte iniziale. Un lungo inseguimento ha luogo a Matera, in Basilicata, le cui immagini però vengono confuse con quelle dell’Acquedotto di Gravina di Puglia, dal quale Bond salta giù. Scorci da favola arricchiscono la pellicola, come ben mostrato nella lunga strada che da Sapri giunge fino a Maratea.

Al di fuori del territorio italiano, però, ecco che la produzione ha effettuato alcune riprese in Giamaica, precisamente a Port Antonio. Una scena molto importante vede protagonista Rami Malek, solo tra i ghiacci, ed è stata girata in Norvegia in pieno inverno. Nello specifico ci si trovava nei pressi di Nittedal, non troppo lontani da Oslo. Alcune scene sono state effettuate, inoltre, sulla celeberrima Atlantic Ocean Road, ben nota perché passa attraverso l’oceano in alcuni tratti.

Come escludere dall’elenco delle riprese l’onnipresente Londra, tra i Pinewood Studios e il centro cittadino. Salto poi alle isole Faroe, precisamente a Kalsoy, luogo semideserto, abitato da appena 150 persone. A completare l’analisi delle location di No Time To Die vi è la Scozia e precisamente Aviemore.

No Time To Die streaming

Vedere No Time To Die in streaming è molto facile. Le alternative sono svariate ma in nessun caso il titolo è compreso nel catalogo generale di una piattaforma. È possibile noleggiare l’ultima pellicola su 007 con Daniel Craig al prezzo di 4.99 euro su Rakuten TV, Apple Plus, Google Play, Chili e Amazon Prime Video. Gli stessi store digitali propongono il titolo in vendita al costo di 16.99 euro.

