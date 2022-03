Perché Mirko Gancitano è un secchione? Che studi ha fatto

Mirko Gancitano, scopriamo chi è e che studi ha fatto per essere tra i secchioni della quinta edizione de La Pupa e il secchione.

Ha preso il via la quinta edizione de La pupa e il secchione e tra i protagonisti c’è Mirko Gancitano, che si trova in coppia con la pupa Mila Suarez. Mirko è subito balzato sotto i riflettori nella sua avventura su Italia 1 a causa di una polemica tra la sua compagna d’avventura e sua moglie Guenda Goria. Quest’ultima ha accusato Mila di averci provato con suo marito, che tra l’altro è un carissimo amico dell’ex della modella: Alex Belli. Tantissimi intrighi dunque che animeranno senza ombra di dubbio le puntate de La pupa e il secchione, ma intanto andiamo a scoprire qualcosa in più su Mirko Gancitano, in particolare sul suo percorso di studi.

Mirko Gancitano: che studi ha fatto

Classe 1991, Mirko Gancitano è un videomaker e lavora proprio per la società dell’amico Alex Belli, Axb. Originario di Mazara Del Vallo, il ragazzo si sposta a Milano dopo aver concluso gli studi superiori e qui studia Televisione e Cross Media all’Università IULM. Dopo la laurea s’impegna nell’attività d videomaker e intanto inizia a farsi strada nel mondo del web, come blogger prima e poi come acting coach.

Oltre a essere un videomaker molto richiesto e attivo, Mirko è anche sbarcato al cinema partecipando al film I Migliori anni di Gabriele Muccino ed è stato impegnato in televisione, partecipando a La prova del cuoco nel 2017 e nel 2018 e facendo l’inviato per Estate Rai Uno e Tutto quando fa tendenza. Ora per Mirko si spalancano nuovamente le porte della televisione, con la sua esperienza a La pupa e il secchione.

