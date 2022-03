Pollacci regista chi è: VoiceOver de La Pupa e il Secchione 2022

Scopriamo chi è Alessio Pollacci, famoso regista che cura anche la realizzazione de La pupa e il secchione.

Ha fatto il proprio ritorno con la quinta stagione La pupa e il secchione, tornato protagonista della prima serata di Italia 1 sotto la guida di Barbara D’Urso. Pupe e pupi, secchione e secchioni provenienti sia dal mondo dello spettacolo che non, si mettono alla prova nel reality, realizzato grazie al sapiente lavoro di Alessio Pollacci dietro la macchina da presa. Scopriamo chi è dunque il regista de La pupa e il secchione.

Chi è Alessio Pollacci

Alessio Pollacci è uno dei grandi artefici di programmi di assoluto successo in televisione. Dopo aver finito gli studi, il regista ha fatto tanta gavetta, prima di arrivare in prima serata e mettere la propria firma su alcuni dei programmi maggiormente amati dagli spettatori. Oltre a La pupa e il secchione, Pollacci ha realizzato anche Guess My Age, Name That Tune e un altro reality della Mediaset come il Grande Fratello Vip, terminato proprio poco più di una settimana fa.

Inoltre, Pollacci è il regista di due successi pazzeschi realizzati da Amazon Prime Video: Celebrity Hunted e Lol, uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che da poco è uscito con una seconda stagione che ha ottenuto un grandissimo successo.

Insomma, il successo è arrivato in modo frenetico per Pollacci, che negli ultimi anni è veramente stato uno dei grandi protagonisti del piccolo schermo e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ora il regista è alle prese con la quinta edizione de La pupa e il secchione, in onda ogni martedì sera su Italia 1, in attesa di mettere la propria firma su altri grandi successi televisivi.

