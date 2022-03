Chi è Jonatan Rosati Ultima Fermata

Jonatan Rosati, scopriamo chi è uno dei protagonisti di Ultima fermata, il nuovo show di Canale 5 condotto da Simona Ventura.

Tra i protagonisti della prima edizione di Ultima fermata, nuovo show di Canale 5 che mette al centro del programma coppie in crisi, c’è anche Jonatan Rosati, pronto a mettere in gioco il suo rapporto con Adryana Seredova. I due, come le altre coppie protagoniste dello show, dovranno capire a che punto è il loro rapporto, se la crisi può rientrare e il loro viaggio insieme può continuare, o se sono giunti all’ultima fermata della loro storia d’amore. Scopriamo dunque qualcosa in più su Jonatan Rosati, uno dei protagonisti dell’imminente show di Canale 5, in partenza mercoledì 23 marzo.

Chi è Jonatan Rosati

Jonatan è originario di Nocera Superiore, in Campania, e nella vita fa il consulente in un salone di automobili. Dal 2018, il ragazzo è legato sentimentalmente ad Adryana Seredova, conosciuta tramite alcuni amici in comune. Dopo quattro anni, però, la loro storia sembra essere giunta a un momento di svolta: la crisi, innescata in realtà da non si sa bene quale motivo, li ha portati alla decisione di partecipare a Ultima fermata per capire cosa fare del loro futuro insieme.

L’uomo, nella promo dello show, ha dichiarato di aver voluto partecipare per risolvere un problema, senza specificare quale. Scopriremo dunque con l’inizio del programma qual è il problema che ha portato Jonatan e Adryana a misurarsi con lo show di Simona Ventura, cercando di capire se un futuro insieme è ancora possibile o se le loro strade dovranno separarsi.

Appuntamento dunque a mercoledì 23 marzo, quando prenderà il via Ultima fermata e vedremo anche Jonatan Rosati e la sua dolce metà, Adryana Seredova, tra i protagonisti.

