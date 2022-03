Chi è Maurizio Ultima Fermata: perché non vuole un figlio

Maurizio, scopriamo chi è uno dei protagonisti del nuovo show di Canale 5 condotto da Simona Ventura: Ultima Fermata.

Pronto un nuovo appuntamento su Canale 5: a partire da mercoledì 23 marzo prenderà il via, in prima serata, Ultima Fermata, show ideato da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura, che proverà ad affrontare le crisi di coppie che dovranno decidere se restare insieme o lasciare. Ultima Fermata è un tentativo di salvare matrimoni e relazioni pesantemente in bilico, come quello tra Maurizio e Stefania, divisi dalla delicata questione se avere un figlio o meno. Maurizio sarebbe contro il progetto di mettere su famiglia: scopriamo come mai e cosa succede con sua moglie.

ULTIMA FERMATA COME FUNZIONA IL NUOVO PROGRAMMA DI CANALE 5

Ultima Fermata: chi è Maurizio

A fare richiesta di poter partecipare al programma è stato Maurizio, che vuole cercare di salvare il suo matrimonio con Stefania, giunto a un pesante stallo. Non sappiamo quasi nulla della biografia dei due, ma sappiamo che sono sposati da circa quattro anni e che ora nel loro matrimonio è sorto un dilemma che li sta allontanando in maniera quasi irreversibile.

Maurizio ha raccontato che a dividerli è la volontà di avere un figlio: Stefania lo vorrebbe moltissimo, mentre l’uomo non si sente pronto. Questa differenza di vedute è un macigno nel loro matrimonio, ma Maurizio ha ammesso di non riuscire a immaginare la sua vita senza sua moglie e vuole quindi trovare una soluzione con la partecipazione a Ultima Fermata.

La fiamma dell’amore brucia ancora tra i due, ma chiaramente i progetti per il futuro non collimano. Vedremo se Maurizio e Stefania riusciranno a trovare un compromesso o se uno dei due farà un passo indietro per salvare un matrimonio pesantemente in bilico.

