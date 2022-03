Chi è Samuel Ultima Fermata: il problema divorzio

Ultima Fermata, scopriamo chi è Samuel, uno dei protagonisti de nuovo show di Canale 5, condotto da Simona Ventura.

Pronto a prendere il via il nuovo show di Canale 5, Ultima Fermata. Un programma che mette al centro le coppie in crisi, in cerca di capire se per loro è ancora possibile un futuro insieme o se è meglio chiudere una storia ormai irrecuperabile. Diverse coppie sono dunque a mettersi in gioco nello show di Simona Ventura e tra queste c’è quella formata da Samuel e Valentina, entrati in crisi a causa della gelosia e di un altro uomo spuntato tra loro all’improvviso. Scopriamo tutto dunque sul protagonista di Ultima Fermata.

ULTIMA FERMATA COME FUNZIONA IL NUOVO PROGRAMMA DI CANALE 5

Ultima Fermata: chi è Samuel

Samuel e Valentina sono una delle coppie protagoniste di Ultima Fermata. I due si sono sposati nel 2016, ma si sa molto poco dei loro trascorsi. Sappiamo solo il motivo per cui sono approdati allo show: la richiesta è arrivata da Samuel, che ha decido di iscrivere sé stesso e sua moglie al programma per cercare di risolvere i problemi che li stanno limitando fortemente.

Il problema di fondo è legato alla gelosia: Samuel ha raccontato che Valentina ha chiesto il divorzio dopo aver incontrato un altro uomo, che ad oggi, stando alle sue parole, sarebbe il suo amico del cuore. La richiesta di divorzio consensuale è arrivata tramite una lettera e Samuel ha affermato di aver scritto al programma per tentare il tutto per tutto per salvare il suo matrimonio.

Riusciranno dunque Samuel e Valentina a recuperare la stabilità di un tempo o il loro matrimonio è giunto alla proverbiale ultima fermata? Lo scopriremo presto, con il nuovo show di Simona Ventura pronto a partire mercoledì 23 marzo.

