Chi è Valentina Ultima Fermata: l’uomo che l’ha cambiata

Andiamo alla scoperta di una delle protagoniste di Ultima Fermata: chi è Valentina e perché ha chiesto il divorzio da suo marito Samuel.

Coppie in crisi in caccia di risposte sul loro futuro: questi saranno i protagonisti di Ultima Fermata, nuovo show di Canale 5 pronto a partire mercoledì 23 marzo sotto la guida di Simona Ventura. Il format, simile a quello di Temptation Island, ma con alcune significative differenze, vedrà diverse coppie confrontarsi e decidere se continuare a restare insieme o meno: tra queste quella formata da Valentina e Samuel, che sono sull’orlo del divorzio. Scopriamo chi è la donna e cosa è successo nel suo matrimonio.

ULTIMA FERMATA COME FUNZIONA IL NUOVO PROGRAMMA DI CANALE 5

Ultima Fermata: chi è Valentina

Samuel e Valentina sono sposati dal 2016, ma ora dopo sei anni il loro matrimonio sembra essere giunto al capolinea. Il ragazzo ha raccontato di aver deciso di scrivere al programma per tentare un’ulteriore ultima via per cercare di salvare il suo matrimonio. Samuel ha infatti svelato che, tramite una lettera, Valentina gli ha chiesto il divorzio consensuale. Ciò è successo dopo che la donna ha conosciuto un altro uomo, che ora sarebbe il suo amico del cuore: la gelosia è il problema alla base della loro crisi e a Ultima Fermata i due proveranno a ritrovarsi e salvare il matrimonio.

Per il resto, non si sa ancora moltissimo sulla ragazza, che è stata iscritta dal marito al programma. Conosceremo dunque Valentina nella prima puntata di Ultima Fermata, in onda mercoledì 23 marzo: vedremo se la donna avrà la volontà di salvare il matrimonio, come ha palesato il marito, o se per lei la situazione è ormai compromessa e andrà avanti nella sua decisione di chiedere il divorzio a Samuel. Nel corso delle puntate magari capiremo anche meglio la natura del rapporto tra Valentina e questo uomo che ha causato le frizioni nel suo matrimonio.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI