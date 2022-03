Chi è Aneta di Uomini e Donne corteggiatrice di Armando

Aneta, chi è la nuova protagonista del trono over di Uomini e Donne, entrata nella trasmissione per corteggiare Armando Incarnato.

Sta tornando prepotentemente al centro delle scene uno dei cavalieri ormai storici del trono over di Uomini e Donne, ovvero Armando Incarnato. Diverse novità per l’uomo, tra cui quella dell’arrivo di una nuova dama per lui. Aneta è entrata nello show per conoscerlo e per ora la frequentazione sta andando bene, nonostante non sia successo nulla di significativo.

C’è feeling però tra i due, anche se Armando ha messo gli occhi anche su un’altra dama del parterre, ovvero Alessandra, lei molto meno interessata all’uomo. La donna viene dalla frequentazione, che sembra ormai giunta alla sua conclusione, con Diego Tavani e, nonostante la vicinanza di Armando in una fase difficile, non sembra intenzionata a conoscere il cavaliere, anche perché sente di provare ancora qualcosa per Diego. Questo interesse ha anche portato a una dura discussione tra i due cavalieri, lontana dal risolversi in breve tempo. Mettendo però da parte Alessandra, conosciamo un po’ meglio Aneta.

Uomini e Donne chi è Aneta

Aneta di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione del pubblico in cerca di informazioni sul suo conto. Clamorosamente però ad oggi non si riescono a trovare profili Instagram o Facebook che rimandano alla donna ma soprattutto Armando Incarnato non sembrerebbe seguirla sui social. Un piccolo indizio che potrebbe nascondere la voglia di riservatezza della donna ma soprattutto indicare gli eventuali sviluppi della loro conoscenza.

C’è chi invece pensa che Aneta non ha proprio social perché lontana da queste tipologie di comunicazione. Fin dalla prima conoscenza, la donna ha infatti mostrato ritrosia a parlare della sua vita privata e di fare molta attenzione a rivelare dettagli su ciò che fa quando si spengono i riflettori dello studio Uomini e Donne.

