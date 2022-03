Chi è Alessandra Trono Over tra Diego e Armando

Scopriamo chi è Alessandra, la dama che è contesa nel trono over di Uomini e Donne da Diego e Armando.

Pronto un vero e proprio duello tra due cavalieri del trono over di Uomini e Donne per conquistare il favore della dama Alessandra. La donna ha frequentato per un certo periodo Diego Tavani, salvo poi vedere interrotta quella relazione e attirare le attenzioni di un altro grande protagonista del trono over come Armando Incarnato.

Tuttavia, per quest’ultimo è arrivata una doccia fredda, perché di fatto la donna non vuole continuare a conoscerlo e tutta questa situazione ha portato a una discussione accesa tra Armando e Diego, con quest’ultimo che ha accusato il rivale di aver puntate Alessandra quando ancora si frequentava con lui, e intanto vuole chiarire con la donna, senza però voler tornare sui suoi passi circa la rottura. Scopriamo dunque chi è Alessandra, una delle grandi protagoniste del trono over al momento.

Uomini e donne: chi è Alessandra

Scopriamo tutto ciò che sappiamo sulla donna che si sta mettendo tra Diego e Armando: la donna viene dall’Abruzzo, precisamente da Teramo, e nella vita fa l’imprenditrice, è titolare di ben tre studi estetici. È separata e ha due bambini di 12 e 8 anni, con cui ama fare viaggi nei weekend, quando può prendersi una pausa dal suo lavoro. Non sappiamo nulla invece dell’ex marito, né dei rapporti in cui sono rimasti.

Alessandra è arrivata a Uomini e Donne, per conoscere Diego, pronto a rimettersi in gioco dopo la fine della storia con un’altra dama storica del programma come Ida. La donna ha inizialmente attirato l’attenzione del cavaliere, ma poi sono sorte delle incomprensioni e l’inserimento di Armando non ha fatto altro che inasprire la situazione, alzando la tensione all’interno dello studio.

