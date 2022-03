Io prima di te: trama e cast

Io prima di te è un dramma sentimentale del 2016 diretto da Thea Sharrock con protagonisti Emilia Calrke e Sam Claflin. Ecco tutto sulla trame e il cast.

Un dramma romantico sulla malattia, quello interpretato dalla star di Game of Thrones Emilia Clarke nel 2016 accanto a Sam Claflin (noto soprattutto per la saga di Hunger Games), per la regia di Thea Sharrock, regista teatrale al suo debutto cinematografico.

La trama è ripresa dall’omonimo romanzo (Me Before You, in originale) scritto da Jojo Moyes nel 2012, che affronta una tematica molto importante come quella dell’eutanasia, e che nel 2016 e nel 2018 ha avuto anche dei seguiti.

Io prima di te: la trama del film

La protagonista di Io prima di te è Louisa, una ragazza della campagna inglese che ha appena perso il suo lavoro come cameriera in un locale, ormai in fallimento, e ne trova un altro come assistente di Will Traynor, un giovane di ricca famiglia che, a causa di un incidente, è rimasto paralizzato in sedia a rotelle.

Will si presenta come un uomo altezzoso e viziato, cosa che non renderà semplice il rapporto tra i due, ma col tempo Louisa imparerà a conoscerlo meglio e ad apprezzarlo. La ragazza scopre, però, che il ragazza è già d’accordo con i suoi genitori per rivolgersi a una clinica svizzera per il suicidio assistito.

Louisa farà di tutto per fargli cambiare idea e dimostrargli che la vita ha ancora motivo di essere vissuta, ma senza successo. Il rapporto tra i due, comunque, è maturato al punto da influenzarsi positivamente a vicenda, e la ragazza seguirà Will fino in Svizzera, per restargli accanto fino all’ultimo momento.

Nell’epilogo, a Parigi, Louisa legge una lettera lasciatale da Will, che la ringrazia per il tempo trascorso insieme e la sprona a vivere al meglio la sua vita, con maggiore fiducia in sé; oltre a questo, le ha lasciato l’accesso a un conto corrente, per non doversi più preoccupare della propria stabilità economica.

Io prima di te: il cast del film

Il cast di interpreti di Io prima di te si basa soprattutto sui due noti protagonisti, Emilia Clarke e Sam Claflin, due degli attori inglesi più conosciuti e di successo dell’ultimo periodo, ma tra i volti noti per il grande pubblico si ritrovano anche il veterano Charles Dance (Game of Thrones) e Jenna Coleman (Doctor Who, Victoria). Ecco l’elenco completo.

Emilia Clarke – Louisa Clark

Sam Claflin – Will Traynor

Janet McTeer – Camilla Traynor

Charles Dance – Steven Traynor

Brendan Coyle – Bernard Clark

Jenna Coleman – Katrina Clark

Matthew Lewis – Patrick

Ben Lloyd-Hughes – Rupert Freshwell

Vanessa Kirby – Alicia Dewal

Steve Peacocke – Nathan

Samantha Spiro – Josie Clark

Joanna Lumley – Mary Rawlinson

