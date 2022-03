Simona Tagli chi è: nuovo compagno senza voto di castità

Simona Tagli, scopriamo chi è una delle ospiti della seconda puntata della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Dopo la partenza di lunedì 21 marzo, l’Isola dei famosi torna giovedì 24 marzo con la seconda puntata. Appuntamento da non perdere, ricco anche di molti ospiti tra cui la showgirl Simo Tagli. Scopriamo dunque chi è e i dettagli della sua vita privata.

Chi è Simona Tagli

Classe 1964, nativa di Milano, Simona Tagli approda in televisione nella trasmissione Popcorn, per poi partecipare alle gag di Zuzzurro e Gasparre e vestire i panni della valletta in diversi programmi, tra cui Domenica In, dove approda nel 1991. Da lì in poi la donna diventa un volto molto noto della televisione, partecipando nel 2006 anche all’Isola dei famosi.

Non solo televisione per Simona Tagli però, che nel 2002 ha anche pubblicato un album musicale dal titolo Ti amo e nel 2016 ha provato a intraprendere la strada della politica candidandosi nelle Amministrative a Milano con Fratelli d’Italia, ma non è stata eletta e ha raccolto appena 31 preferenze.

Simona Tagli, la vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Simona Tagli nel 1997 ha sposato Fabio Anelli, ma dopo tre anni il matrimonio è terminato a causa dell’incontro con Francesco Ambrosoli, che ha regalato a Simona anche l’emozione di diventare mamma con la nascita di Giorgia. Tuttavia, durante la sua esperienza all’Isola dei famosi, Simona ha rischiato di perdere la custodia di Giorgia, motivo per cui ha deciso di abbandonare la televisione e di dedicarsi al suo ruolo di madre, facendo inoltre un voto di castità.

Simona ha infatti raccontati di aver pregato Dio per non perdere la figlia e una volta superato il rischio di perderla, ha voluto consacrarsi alla Madonna col voto di castità. Simona ha raccontato che sarebbe disposta a sciogliere il voto solo se dovesse incontrare l’uomo ideale: scenario che si è verificato, come ha raccontato tempo fa la stessa Simona a Oggi è un altro giorno. C’è dunque un uomo speciale al fianco di Simona Tagli, anche se non si sa chi sia.

