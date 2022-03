Pechino Express 2022 terza puntata chi è stato eliminato

È andata in onda la terza puntata di Pechino Express 2022. Il celebre programma itinerante, condotto anche stavolta da Costantino Della Gherardesca, ha proposto al pubblico una nuova tappa in onda su Sky Q e in streaming su NOW. Ecco in cosa si sono cimentate le otto coppie ancora in gara.

Di seguito il riassunto dei momenti chiave della terza puntata di Pechino Express 2022, andata in onda il 24 marzo. Le 8 coppie sono state chiamate a viaggiare per più di 300 km in Turchia, da Pamukkale ad Aivalich.

Pechino Express 2022, riassunto terza puntata

Un totale di 339 km in questa terza puntata di Pechino Express, precisamente da Pamukkale al mare di Aivalich, passando per tre tappe: Belevi, Izmir e Bergama.

Ecco le otto coppie ancora in gioco in questa fase:

Padre e Figlio – Ciro e Giovambattista Ferrara

Gli Scienziati – Barbascura X e Andrea Boscherini

I Fidanzatini – Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

Gli Sciacalli – Aurora Leone e Fru

Italia-Brasile – Nikita Pelizon e Helena Prestes

Gli Indipendenti – Bugo e Cristian Dondi

Mamma e Figlia – Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

I Pazzeschi – Victoria Cabello e Paride Vitale

La difficoltà del viaggio inizia a far sentire il proprio peso, con Bugo e Dondi impegnati in un diverbio acceso. Il tutto a causa di una visione differente sulla strategia da attuare. Alla fine tutto ciò porta a un record negativo. Per la prima volta nella storia di Pechino Express una coppia non completa una missione. Vengono quindi penalizzati. Ciò vuol dire partire in ritardo rispetto agli altri nella tappa del giorno seguente. I due ricevono via radio un doloroso “Vergogna” da parte di Costantino.

Sorprendono ancora, invece, Mamma e Figlia, partite per ultime e sorprendentemente prima in questa prima fase. A seguire vi sono Gli Sciacalli e Italia-Brasile. A sorpresa, però, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni non prendono parte alla prova immunità. Ecco le quattro coppie in sfida tra quelle che hanno raggiunto il check point per prime:

Italia-Brasile

Gli Scienziati

I Fidanzatini

Gli Sciacalli

Quinto posto per Padre e Figlio, sesto per Mamma e Figlia e settimo per I Pazzeschi. Poco conta, però, visto che l’ultimo è garantito a Gli Indipendenti. Il loro ritardo è a dir poco atroce. Costantino è alquanto indispettito da questa situazione.

Si svolge poi la prova immunità, che è una guerra di cuscini che vede i concorrenti accovacciati su una sbarra di legno. Ad avere la meglio, alla fine, sono Fru e Aurora Leone. Immunità per Gli Sciacalli. Il conduttore annuncia poi che sarà lui il malus della prossima tappa. Correrà verso il traguardo in compagnia di Enzo Miccio, special guest. Saranno la coppia delle Lepri. Chiunque arriverà dopo di loro sarà a rischio eliminazione. Dall’edizione 2020 arriva anche un altro concorrente, Max Giusti, che sostituisce provvisoriamente Costantino Della Gherardesca alla conduzione.

La puntata si tramuta in follia pura, con Enzo Miccio che corre e urla, regalando spettacolo puro. Italia-Brasile e I Pazzeschi viaggiano a un buon passo, seguiti da Le Lepri. In difficoltà Padre e Figlio, ultimi e sorprendentemente superati anche da Bugo e Dondi. Gli Sciacalli, invece, se la godono in vacanza grazie all’immunità conquistata. Durante la tappa i concorrenti devono preparare il famoso spiedino che compone il kebab, fronteggiando infine la pioggia. Alla fine Le Lepri anticipano Gli Scienziati. Tutti devono remare per raggiungere il traguardo, una volta giunti al mare. Ha inizio così una gara avvincente. Rita Rusic e il fidanzato litigano mentre sono in balia della corrente. Grande stress anche per Madre e Figlia. I Fidanzatini però hanno la meglio, alla fine, seguiti da I Pazzeschi e Italia-Brasile. Ottimo il quarto posto di Costantino ed Enzo Miccio. A rischio eliminazione tutti gli altri, tranne Gli Sciacalli.

I Fidanzatini possono scegliere chi scaricare e optano per Mamma e Figlia, avversarie temibili. Arriva la busta e, sorpresa, niente eliminazione. Natasha Stefanenko e sua figlia Sasha Sabbioni sono salve e possono proseguire.

