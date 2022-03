Altrimenti ci arrabbiamo dove è stato girato: location

Altrimenti ci arrabbiamo è un celebre film del 1974, uno dei più famosi del duo composto da Bud Spencer e Terence Hill. Un’avventura esilarante, che vede al centro della trama Ben e Kid contro un gruppo criminale, reo d’aver distrutto la Dune Buggy per i quali stavano gareggiando.

Altrimenti? …altrimenti ci arrabbiamo! Come dimenticare questa storica battuta. Il film è stato campione d’incassi nella stagione 1973-74. È ancora oggi il 15esimo nella classifica dei film italiani più visti di sempre. Nel 2022 è uscito al cinema il reboot con Edoardo Pesce e Alessandro Roja. Scopriamo ora quali sono le location di questo grande classico.

LEGGI ANCHE: Altrimenti ci arrabbiamo canzone: testo Dune Buggy e chi la canta

Altrimenti ci arrabbiamo dove è stato girato

Per quanto sorprendente, Altrimenti ci arrabbiamo ha previsto una complessa produzione, che ha portato cast e crew in quattro città differenti, anche al di fuori dell’Italia:

Madrid

Poggio San Romualdo

Chiari

Roma

La capitale è stata sfruttata principalmente per gli Studi De Paolis, così da poter girare comodamente le svariate scene di interni. Il film si apre con una scena di autocross. È così che ci vengono presentati Bud Spencer e Terence Hill, ovvero Ben e Kid. Questo ciak è stato battuto presso Poggio San Romualdo, frazione di Fabriano, in provincia di Ancona, nelle Marche. L’entrata del locale del Capo è davvero affascinante e per trovarla occorre recarsi in Spagna.

Si tratta infatti della facciata dell’Hotel Petit Place Posada del Peine, sito al numero 17 di Calle de Postas, a Plaza Mayor. Il luogo principale del film è sito nei pressi del luogo che fino a pochi anni fa ospitava lo stadio Vicente Calderon. Tornando indietro nel tempo, fino agli anni ’70, in quell’area vi era una grande spianata che creava una connessione con il Puente de Toledo. L’inseguimento in moto, infine, è stato girato presso Bosco Manziano, ampia area boschiva nella provincia di Roma.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI