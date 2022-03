Irama ad Amici già pensava ad Ovunque Sarai: la dedica dimenticata

Irama ad Amici canta Ovunque Sarai. Dopo la vittoria nel 2018 arrivò la dedica ad una persona speciale che ha anticipato la nascita della canzone

Uno dei grandi successi del 2022 è una meravigliosa dedica ad una persona scomparsa. Ovunque Sarai, la canzone di Irama portata al Festival di Sanremo e arrivata quarta, è tra le più ascoltate dei primi mesi dell’anno. Un brano emozionante che il cantante ha scritto per ricordare sua nonna. Un legame fortissimo che la voce di La Genesi del tuo colore conserva con riservatezza e amore.

Con il ritorno di Irama sul palco di Amici, è tornata alla memoria una canzone e una frase che il cantante disse proprio dopo essere stato proclamato vincitore del talent. Scopriamo la dedica dimenticata e cosa c’entra con Ovunque Sarai.

LEGGI ANCHE: Irama quando ha vinto Amici 17 com’era FOTO

Irama ad Amici: la dedica dimenticata

A distanza di anni Irama, già durante quell’esperienza, aveva dedicato un brano alla nonna. Si tratta di Un respiro e andando a scavare negli archivi si può ritrovare il video dove il cantante rivela del suo rapporto con la nonna: Durante la sua esperienza ad Amici 17, Irama aveva parlato del suo rapporto con la nonna: “Anche se non c’era più, volevo scriverle una canzone, ma inizialmente non sono riuscito a farlo. Dopo un po’ di tempo ho scritto Un respiro e ho rimpianto di non avergliela mai fatta sentire. Questo lo sto facendo anche per lei”.

Un respiro è stato il brano che permise ad Irama di accedere al serale e iniziare la scalata alla vittoria finale. Un piccolo tassello fondamentale che ha poi dato inizio alla sua carriera. Proprio dopo la proclamazione, lo stesso cantautore aveva dedicato la vittoria di Amici alla nonna: “Stasera prima di salire sul palco, pensavo alla persona per cui ho scritto Un respiro. Mia nonna. Pensavo a lei tutta la sera, so che a volte le persone non ci sono più ma sono convinto che il ricordo rimane dentro e rimarrà sempre con me. Questa vittoria la dedico a lei”.

A distanza di 4 anni Irama torna nello stesso studio con Ovunque Sarai, emozionando ancora e ricordando la sua amata nonna.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI