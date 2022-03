Irama quando ha vinto Amici 17 com’era FOTO

Irama, scopriamo com’era il cantante quando ha vinto Amici 17: ripercorriamo la sua esperienza nella scuola di Canale 5.

Tra gli artisti lanciati da Amici negli ultimi anni, che hanno riscosso maggior successo, c’è sicuramente Irama, reduce dal successo al Festival di Sanremo, dove ha chiuso al quarto posto con la sua Ovunque sarai. Il cantante, che da poco ha pubblicato il suo nuovo album Il giorno in cui ho smesso di pensare, sarà ospite della seconda puntata del serale di Amici: vediamo com’era quando era un alunno della scuola, nella diciassettesima edizione di Amici.

Irama: com’era ad Amici 17

Classe 1995, Irama si affaccia sulla scena musicale nel 2015, quando rientra tra li otto vincitori di Sanremo giovani con il brano Cosa resterà, guadagnandosi la possibilità di concorrere nella categoria Nuove Proposte nel 2016. Esperienza che però non va benissimo, con Irama che chiude al settimo posto, perdendo nella sfida eliminatoria con Ermal Meta.

Tuttavia, nonostante la delusione di Sanremo, il suo singolo ottiene un ottimo riscontro e il ragazzo inizia a farsi strada, approdando l’anno dopo ad Amici. L’esperienza nel talent di Canale 5 si rivela un successone per Irama, che riesce a vincere piazzandosi davanti a Carmen Ferreri, Einar Ortiz e Lauren Celentano. Questa vittoria lancia definitivamente la carriera di Irama, che ottiene grandissimo successo e s’impone come uno dei cantanti emergenti più in voga nel panorama musicale.

La vittoria di Irama ad Amici è arrivata nel giugno 2018, ora, a distanza di oltre tre anni, il cantante è cambiato tantissimo. I capelli corti che aveva al tempo hanno lasciato spazio a una folta chioma e anche artisticamente il cantante è cambiato molto, esplorando diversi generi e sonorità. In tal senso, il suo ultimo album, Il giorno in cui ho smesso di pensare, è un ottimo riassunto di tutto l’eclettismo musicale dell’artista.

