Amici 21, Cosmary spiazza sulla dedica di Alex spunta un dettaglio

Amici 21 Alex ieri sera nella seconda puntata del serale del 26 marzo canta per Cosmary che replica così

Nella seconda puntata del serale di Amici 21, durante il ballottaggio per essere eliminato, Alex ha deciso di cantare I won’t let you go di James Morrison. Per presentare la sua esibizione, la maestra Lorella Cuccarini ha sottolineato come il cantautore abbia scritto questa canzone per la sua ragazza ipotizzando che forse anche Alex volesse dedicare I won’t let you go.

In tanti hanno pensato che il ragazzo abbia realmente deciso di dedicare questa canzone a Cosmary Fasanelli, una delle studentesse di Amici 2022 eliminata nella puntata andata in onda domenica 6 febbraio. I due ragazzi hanno iniziato una relazione all’interno della scuola e dopo l’eliminazione della ragazza non si sono avute notizie. Infatti chi resta nella scuola non può usare i social. L’eliminazione di Cosmary era stata accolta con grande sofferenza da parte di Alex che ha vissuto giorni difficili per risollevarsi e pensare allo studio.

Dopo l’esibizione di Alex, Cosmary ha deciso di dedicare una storia Instagram proprio al cantante. Nel video inquadra lo schermo mentre Alex si esibisce e scrive “Innamorata di te”, una vera dichiarazione d’amore come risposta alla dedica di Alex. C’è anche un dettaglio che evidenzia ulteriormente quanto Alex ci tenesse alla canzone e al messaggio da inviare a Cosmary. Durante l’esibizione infatti Alex ha indossato al collo la pietra di Cosmary.

I fan della coppia sono entusiasti di sapere che il legame tra Alex e Cosmary è ancora presente e sempre più forte. Non si avevano notizie da San Valentino, quando i due ragazzi si sono scambiati dediche d’amore. Per l’occasione Cosmary aveva inviato una scatola regalo con all’interno dei regali per Alex e alcune foto della coppia. Proprio qualche giorno fa Alex ha infranto le regole della scuola utilizzando il pc fuori dagli orari consentiti e probabilmente il motivo è proprio legato a Cosmary. Il cantante stava chattando con una persona, come raccontato ai ragazzi, e i fan hanno subito pensato a lei.

