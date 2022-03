CODA – I segni del cuore miglior film Oscar 2022: trama e cast

Una notte a dir poco esaltante per tutti coloro che hanno preso parte al progetto di CODA – I segni del cuore. Un film indipendente che si è fatto largo, grazie alla propria storia e alle ricche interpretazioni, fino agli Oscar 2022. Sono tre gli Academy Awards portati a casa e in categorie a dir poco importanti.

Una storia che ha commosso il mondo. CODA – I segni del cuore è un remake, che Sian Heder ha fatto suo scrivendone la sceneggiatura, per la quale ha vinto l’Oscar, oltre a dirigerlo. Sul palco ha ringraziato tutti coloro che le hanno consentito di realizzare questo progetto così come lo voleva, soprattutto chi ha fatto da ponte, nel pratico, con gli attori non udenti del cast, al fine di rendere tutto ciò possibile. Altri due Oscar si aggiungono al novero, miglior attore non protagonista per Troy Kotsur e migliori film, lasciandosi alle spalle pellicole del calibro di Belfast, Drive My Car, Dune, Licorice Pizza, King Richard, La fiera delle illusioni e Il potere del cane.

CODA – I segni del cuore, trama e cast

La protagonista di CODA – i segni del cuore è Ruby. Si tratta di una ragazza di 17 anni che trascorre le proprie giornate divisa tra il lavoro in barca, a pesca con la propria famiglia, e la scuola. Fa fatica a integrarsi tra i suoi coetanei, dal momento che tutti ricordano il modo in cui parlava quando era alle elementari.

Sua madre, suo padre e suo fratello sono sordi dalla nascita e lei è l’unica udente in casa. Ha dunque faticato a parlare correttamente da piccola. Problema risolto ma stigma rimasto intatto, considerando la crudeltà tra i banchi di scuola. Lei si sente inadatta, come tanti adolescenti del resto, ma ecco una chance per lasciarsi alle spalle i terrori del passato. Ruby ama cantare e si ritrova un po’ per caso nel coro scolastico. Anche stavolta le insicurezze sembrano avere la meglio ma poi tutto cambia.

Qualcuno le dice che è brava e inizia a seguirla con passione. Per la prima volta si delinea un futuro dinanzi a lei che non riguardi la sua famiglia. Deve però continuare ad aiutare i suoi cari in mare aperto. Senza di lei non possono continuare l’attività di pesca. Quando però quel futuro intravisto pare doverla condurre lontano, si aprirà una crisi in casa e interiore pronta a lacerarla.

Ecco il cast de I segni del cuore – CODA:

Emilia Jones: Ruby Rossi

Eugenio Derbez: Bernardo Villalobos

Troy Kotsur: Frank Rossi

Ferdia Walsh-Peelo: Miles

Daniel Durant: Leo Rossi

Marlee Matlin: Jackie Rossi

Amy Forsyth: Gertie

Kevin Chapman: Brady

