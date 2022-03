Oscar 2022: tutti i vincitori

La 94esima notte degli Oscar farà parlare per un bel po’, questo è sicuro. È stata una notte da ricordare, nonostante per l’ennesimo anno tutto sia stato lasciato molto nelle mani dei celebri annunciatori. Non un’edizione priva di conduttori, però, anzi conduttrici: Wanda Sykes, Regina Hall e Amy Schumer. Le tre hanno dato vita a numerosi sketch sul palco, anche se, come negli anni scorsi, è venuta meno l’idea di uno show corale e ben organizzato. Andiamo però al sodo e scopriamo tutti i vincitori degli Oscar 2022.

CODA – I segni del cuore e Dune sono tra i film trionfanti degli Oscar 2022, questo è sicuro. Tra gli eventi più chiacchierati però non può che esserci lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock. Al di là di questo, però, scopriamo tutti quelli che hanno sollevato una statuetta degli Academy Awards questa notte.

Oscar 2022 chi ha vinto

Dune ha sbaragliato la concorrenza sul fronte degli Oscar tecnici, per così dire, dal sonoro alla fotografia, fino al montaggio. Vi è però da sottolineare la splendida storia di CODA – I segni del cuore. Un film indipendente che ha vinto tre Oscar in categorie chiave (non facciamo Spoiler, leggete di seguito). Ecco tutti vincitori degli Oscar 2022:

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI