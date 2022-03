Impossibile non parlare di quanto accaduto tra Will Smith e Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022. L’interprete di King Richard – Una famiglia vincente, è salito sul palco e ha assestato un violento schiaffo al celebre comico. Tutti hanno riso, dando per scontato che si trattasse di una scena preparata. L’umore è però cambiato radicalmente quando l’attore, tornato al suo posto, ha iniziato a gridare. Ma avete davvero visto l’intera scena?

Online è facile trovare parte del filmato, a partire da quel “Oh, oh” di Chris Rock, che si rende conto di come l’attore stia salendo sul palco. Cos’è accaduto però prima? Di seguito vi riportiamo la battuta posta sotto accusa da Will Smith, ma soprattutto la reazione iniziale di quest’ultimo.

LEGGI ANCHE: Oscar 2022: tutti i vincitori

Oscar 2022 la vera reazione di Will Smith: VIDEO

Jada Pinkett Smith soffre di alopecia e tutto ruota intorno a questa sua malattia. Chris Rock ride e scherza con tutti, rivolgendosi ad esempio a Javier Bardem, nominato insieme con sua moglie. Spiega, ironico, come l’attore speri vivamente di non vincere, così da non far infuriare sua moglie, in caso di sua sconfitta. Prega che vinca Will Smith. Questo il primo riferimento all’attore di King Richard. Ha poi rivolto lo sguardo a Jada Pinkett Smith, dicendo di attendere con ansia l’uscita di G.I. Jada. Il riferimento è a G.I. Joe, celebre giocattolo e cartone animato con protagonista un militare americano delle forze speciali. Un rimando al look dell’attrice, priva di capelli coma una soldatessa pronta a una missione.

Cosa accade, però, dopo la battuta? Non è vero che Will Smith sale immediatamente sul palco. Vedendo il video completo, lo si vede ridere di gusto, mentre al suo fianco vi è un’infuriata Jada Pinkett Smith. La telecamera stacca nuovamente su Chris Rock e dopo 2 secondi ecco l’ormai famoso “Oh, oh”, seguito da una lenta camminata dell’attore e un violento schiaffo.

Oscar 2022 Will Smith e Chris Rock: tutto finto?

Le versioni sono due in merito allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock. C’è chi dice sia tutto finto, preparato da settimane. Si attende un’eventuale conferma dei due sui rispettivi social, magari con tanto di prove, perché una semplice dichiarazione non potrebbe bastare. Sembrerebbe infatti una pezza posta a coprire un buco fin troppo grande.

L’altra versione è che sia tutto vero ma la reazione di Will Smith non sarebbe, in questo caso, veritiera. Il suo istinto lo ha portato a ridere della battuta di Chris Rock, per poi rendersi conto dello sguardo di sua moglie. Fosse tutto vero, lo schiaffo deriverebbe probabilmente da uno stato d’animo di Jada Pinkett Smith. Una scenetta decisamente poco esaltante, che si conclude con un “Leave my wife’s name out of your k-king mouth”, ovvero non pronunciare il nome di mia moglie. Lo grida per ben due volte, mostrandosi rabbioso, pur avendo riso a sua volta. Che dire, se fosse tutto vero, sarebbe particolarmente triste sotto tanti aspetti differenti.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI