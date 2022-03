Gabriele Muccino confessa segreto su schiaffo di Will Smith

La notte degli Oscar è stata monopolizzata dal gesto di Will Smith. Oggi non si parla d’altro. Il suo violento schiaffo ai danni di Chris Rock ha scosso Hollywood, lasciando i fan in attesa di chiarimenti. Le sue parole durante l’accettazione del premio Oscar mostrano un uomo in crisi. Lacrime agli occhi, scuse e qualche frase su come lui debba difendere i propri affetti e come l’amore faccia fare cose folli.

Si è detto di tutto in merito allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock. C’è chi pensa sia finto ma tutto lascia pensare a una drammatica realtà. Altri sono andati a indagare sul passato dei due. Il comico aveva già fatto battute sulla coppia, prendendo di mira Jada Pinkett Smith. Che lo schiaffo sia solo la conclusione drammatica di una situazione tesa durata anni? Ad oggi il comico non pare intenzionato a sporgere denuncia. Chi conosce bene Will Smith è Gabriele Muccino, che in merito alla vicenda si è espresso nelle prime ore del mattino.

Gabriele Muccino e lo schiaffo di Will Smith

Il rapporto tra Gabriele Muccino e Will Smith è molto stretto. Il regista lo ha diretto de La ricerca della felicità, che resta ancora oggi una della pellicola più importanti della carriera dell’attore. Muccino aveva deciso di svelare in anteprima un segreto il 26 marzo, ovvero il giorno prima degli Oscar. Sapeva che l’amico Will Smith avrebbe vinto. Ha sottolineato come lo abbia già sfiorato con il loro film anni fa: “Ci siamo scritti ed è così, anche se non si può dire. Vado contro la superstizione e dico che domani godrò con lui”.

Le cose non sono andate esattamente secondo i piani. Gabriele Muccino non si aspettava di certo di doversi ritrovare a scrivere un nuovo tweet così melanconico. Si è detto dispiaciuto di come lui sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita: “Nessuno conosce i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere il controllo. Lui però sa come uscire da ogni situazione”.

Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora. — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) March 28, 2022

