Crudelia è un film del 2021 diretto da Craig Gillespie. La protagonista è Emma Stone, che propone una versione di Crudelia De Mon differente da quella cui eravamo abituati da film d’animazione e primo adattamento. Viene rispettato il nome originale, ovvero Crudelia de Vill (Cruella in originale), raccontando le origini di questo personaggio tanto amato, il cui vero nome è Estella Miller. La pellicola getta un primo sguardo sugli eventi che, alla lontana, hanno portato allo sviluppo che tutti ben conoscono. Non è da escludere, però, che in futuro Emma Stone proporrà una versione meno folle e dalle sfumature meno crudeli. Staremo a vedere.

Crudelia è tra i film candidati agli Oscar 2022. In corsa per una sola statuetta, quella per la categoria dei migliori costumi. Come potrebbe essere altrimenti, considerando il gran lavoro svolto sotto quest’aspetto, che è cruciale nella trama della pellicola. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito al film con Emma Stone.

Crudelia trama e cast

Il film presenta l’origin story di Crudelia De Mon, che in questa versione viene presentata con il nome originale, ovvero De Vill. Questa è, ad ogni modo, la sua identità creata ad arte, dal momento che lei è Estella Miller nella vita di tutti i giorni. Si tratta di una giovane truffatrice molto brillante e ricca di ambizione. Il mondo della moda è l’unica via che intravede per il suo futuro ma la scalata è a dir poco ardua.

Vive a Londra negli anni ’70, dove si accompagna con due ladri dilettanti che apprezzano non poco il suo lato oscuro. Diventano ben presto una famiglia, considerando come lei abbia tragicamente perso la sua. Di colpo viene notata dalla baronessa von Hellman, direttrice di una prestigiosa casa di moda. Si ritrova a lavorare per lei, mettendo all’opera ben presto il suo lato malvagio, offrendo al mondo un nuovo fenomeno per i rotocalchi, Crudelia, pronta a sfida tutti con le sue invenzioni stilistiche all’avanguardia.

Ecco il cast di Crudelia:

Emma Stone: Estella Miller / Cruella de Vil

Emma Thompson: Baronessa von Hellman

Joel Fry: Jasper Badun

Paul Walter Hauser: Horace Badun

Emily Beecham: Catherine Miller

Mark Strong: John

Kirby Howell-Baptiste: Anita Darling

John McCrea: Artie

Kayvan Novak: Roger

Jamie Demetrieu: Gerald

Andrew Leung: Jeffrey

Helena Dowling: cronista

Tipper Seifert-Cleveland: Estella Miller a 12 anni

Ziggy Gardner: Jasper a 12 anni

Joseph MacDonald: Horace a 12 anni

Crudelia sequel

Tutti sanno che la storia di Crudelia non si conclude affatto con quanto visto nel primo film con Emma Stone. C’è molto altro da mostrare. Vi sarà, dunque, un sequel di Crudelia della Disney? La risposta è sì. È da tempo ufficiale Crudelia 2, o Cruella per dirla all’americana. L’attrice tornerà a interpretare l’amato personaggio, provando a seguire una strada leggermente differente da quanto visto nei film precedenti. Anche i cattivi hanno un cuore e quello di Estella è stato mostrato ampiamente. Anche per il sequel ci sarà Craig Gillespie dietro la macchina da presa, così come Tony McNamara si occuperà anche in questo caso della sceneggiatura. non si sa nulla della trama ma viene da pensare come si tratterà di un nuovo passo in direzione de La carica dei 101, la cui storia non sarà però al centro di questo sequel. Vi è ancora un ampio periodo da coprire tra il finale di Crudelia e la fase in cui rapirà i cuccioli di Pongo e Peggy. C’è da crederci, però, che questa storia verrà accennata in qualche modo, offrendo al pubblico indizio su ciò che loro ben sanno accadrà prima o poi.

Crudelia streaming

Crudelia è in streaming. Si tratta, infatti, di uno dei tanti film disponibili nell’ampio catalogo di Disney Plus. Chiunque volesse vedere il film con protagonista Emma Stone non dovrà far altro che accedere al proprio profilo o iscriversi alla piattaforma. L’app è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

