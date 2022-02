Oscar 2022 dove vedere i film in streaming

Le nomination agli Oscar 2022 danno inizialmente il via alla corsa verso il 27 marzo, data nella quale si terranno le attesissime premiazioni. Spazio per È stata la mano di Dio tra i candidati ma ecco tutti i film in gara e dove poterli vedere in streaming e non solo.

Probabilmente avete visto già alcuni dei film nominati agli Oscar 2022. Ecco come fare per riuscire a recuperarli tutti in vista della serata degli Academy Award.

LEGGI: Oscar 2022, nomination: tutti i film in corsa

Oscar 2022, film in streaming

Gli Oscar 2022 differiscono non poco da quelli dello scorso anno, considerando come i cinema siano aperti e il pubblico abbia avuto modo, come in passato, di vedere già partire dei titoli nominati sul grande schermo o in streaming. Ecco, dunque, come recuperarli tutti in un modo o nell’altro. Indicheremo di seguito anche i film che devono ancora uscire, che dunque in una prima fase saranno visibili unicamente in sala.

Il potere del cane : streaming su Netflix

: streaming su Netflix Dune : streaming su NOW e disponibile per noleggio e vendita in digitale

: streaming su NOW e disponibile per noleggio e vendita in digitale Belfast : uscita al cinema prevista per il 24 febbraio

: uscita al cinema prevista per il 24 febbraio West Side Story : ancora presente al cinema e tra non molto disponibile in streaming su Disney+

: ancora presente al cinema e tra non molto disponibile in streaming su Disney+ Una famiglia vincente – King Richard: ancora presente al cinema

– King Richard: ancora presente al cinema Don’t Look Up : streaming su Netflix

: streaming su Netflix Drive My Car : ancora presente al cinema (poche sale)

: ancora presente al cinema (poche sale) La fiera delle illusioni – Nightmare Alley : ancora presente al cinema

: ancora presente al cinema A proposito dei Ricardo : streaming su Prime Video

: streaming su Prime Video I segni del cuore – CODA : disponibile per noleggio e vendita in digitale

: disponibile per noleggio e vendita in digitale Encanto : streaming su Disney+

: streaming su Disney+ Flee : uscita al cinema prevista per il 24 marzo

: uscita al cinema prevista per il 24 marzo Licorice Pizza : uscita al cinema prevista per il 17 marzo

: uscita al cinema prevista per il 17 marzo The Lost Daughter – La figli oscura : uscita al cinema prevista a marzo

: uscita al cinema prevista a marzo No Time To Die : disponibile per noleggio e vendita in digitale

: disponibile per noleggio e vendita in digitale Cyrano : uscita al cinema prevista per il 3 marzo

: uscita al cinema prevista per il 3 marzo Macbet : streaming su Apple TV+

: streaming su Apple TV+ Crudelia : streaming su Disney+

: streaming su Disney+ Gli occhi di Tammy Faye : ancora presente al cinema

: ancora presente al cinema Madres Paralelas : streaming su Infinity e disponibile per noleggio e vendita in digitale

: streaming su Infinity e disponibile per noleggio e vendita in digitale Tick Tick… Boom! : streaming su Netflix

: streaming su Netflix È stata la mano di Dio : streaming su Netflix

: streaming su Netflix La persona peggiore del mondo : uscito al cinema e attualmente non disponibile

: uscito al cinema e attualmente non disponibile Spencer : uscita al cinema prevista per il 31 marzo

: uscita al cinema prevista per il 31 marzo House of Gucci : ancora presente al cinema (poche sale)

: ancora presente al cinema (poche sale) I Mitchel contro le Macchine : streaming su Netflix

: streaming su Netflix Luca : streaming su Disney+

: streaming su Disney+ Raya e l’ultimo drago : streaming su Disney+

: streaming su Disney+ Un pettirosso di nome Patty : streaming su Netflix

: streaming su Netflix Summer of Soul : streaming su Disney+

: streaming su Disney+ Writing with Fire : disponibile per noleggio su eventive

: disponibile per noleggio su eventive Lead Me Home : streaming su Netflix

: streaming su Netflix Audible : streaming su Netflix

: streaming su Netflix The canzoni per Benazir: streaming su Netflix

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI