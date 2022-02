Oscar 2022, Il potere del cane: trama, cast e significato

Il potere del cane è un film del 2021, scritto e diretto da Jane Campion, con protagonista Benedict Cumberbatch. Una pellicola candidata agli Oscar 2022 in numerose categorie, dal miglior film alla miglior regista, dai migliori attori e attrici protagonisti e non, fino a montaggio, fotografia e non solo.

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Il potere del cane. Ecco su cosa verte la trama di questa splendida pellicola, tra le favorite per gli Oscar 2022. Conoscete il significato del titolo? Ve lo diciamo di seguito.

Il potere del cane, trama e cast

Film ambientato nella prima parte del Novecento, per la precisione nel 1925. Al centro della trama vi sono i ricchi fratelli Burbank, Phil e George. Sono proprietari di un enorme ranch in Montana. Le dimensioni delle loro terre sono davvero gigantesche, al punto che dominano la vallata.

Sono molto diversi tra loro, pur conducendo vite decisamente simili, per non dire identiche. Phil è un uomo molto brillante ma il suo intelletto lo ha portato a essere alquanto crudele con gli altri. Presenta un atteggiamento quasi sempre violento e prepotente. George è invece molto gentile, pur avendo i suoi spigoli. È infatti una persona particolarmente testarda e puntigliosa.

Quest’ultimo sposa in gran segreto la vedova Rose. Un gesto che coglie alla sprovvista Phil, che non prende affatto bene la cosa. Ha così inizio una guerra spietata contro la donna, sfruttando a suo piacimento suo figlio Peter come sfortunata pedina.

Ecco il cast de Il potere del cane:

Benedict Cumberbatch: Phil Burbank

Kirsten Dunst: Rose Gordon

Jesse Plemons: George Burbank

Kodi Smit-McPhee: Peter Gordon

Frances Conroy: Mrs. Burbank

Thomasin McKenzie: Lola

Geneviève Lemon: sig.ra Lewis

Keith Carradine: governatore Edward

Il potere del cane, significato

Il potere del cane è un film tratto dal romanzo western di Thomas Savage, pubblicato nel 1967. Ciò che Jane Campion ha fatto è un salto indietro, cinematograficamente parlando, tornando a raccontare il lato nascosto della frontiera americana, in procinto di trasformarsi ma ancora in parte selvaggia. Si fa riferimento a quel periodo in cui si ritiene conclusa la prima fase della conquista dell’Ovest, in favore di una società più ordinata, basata sulla legge e sul commercio.

Qual è il significato del titolo? Si tratta di una citazione di un salmo della Bibbia. Si fa riferimento alla crocifissione di Gesù. Il Cristo vede i centurioni spartirsi le sue vesti mentre è in croce. Lancia così un monito per salvare il cuore dal potere del cane. Si fa riferimento agli istinti più profondi dell’essere umano. Spesso sono distruttivi ma nel west americano sono stati fondamentali per sopravvivere in un mondo tanto violento.

Il potere del cane streaming

Chiunque volesse vedere Il potere del cane potrà farlo accedendo al proprio account Netflix. La pellicola è stata infatti distribuita nel mondo dalla piattaforma streaming, visibile su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

