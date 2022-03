Giulio Fratini chi è il fidanzato di Roberta Morise un facoltoso

Giulio Fratini, scopriamo chi è il fidanzato di Roberta Morise, naufraga in questa edizione dell’Isola dei famosi.

Roberta Morise è una delle protagoniste della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. La donna ha fatto il proprio sbarco su Playa Accoppiada nella seconda puntata, facendo coppia col rapper Blind. Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio in più sulla concorrente del reality di Canale 5, in particolare sul suo facoltoso fidanzato: Giulio Fratini.

Chi è Giulio Fratini

Nato il 12 marzo 1992, Giulio Fratini è un giovane manager che ha ereditato l’azienda di famiglia. Il padre, Sandro Fratini, è un famosissimo imprenditore fiorentino, fondatore del brand Rifle e titolari di molti hotel di lusso. Giulio ha seguito le orme del padre, studiando al Politecnico di Milano dopo il diploma e conseguendo la laurea in ingegneria gestionale e gestione delle industrie, proseguendo poi con la magistrale in Finanza e Servizi di gestione finanziaria.

Dopo gli studi al Politecnico, Giulio completa i propri studi con un master in International Management al King’s College London e, tornato in Italia, è pronto ad assumere la guida dell’azienda di famiglia. Giulio ha continuato la grande tradizione imprenditoriale familiare, venendo inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30. La sua attività si concentra soprattutto sul marchio Rifle, di cui sta ampliando di molto la portata anche fuori dai confini nazionali.

Per quanto riguarda la sfera privata, non si sa moltissimo di Giulio Fratini. Nel luglio 2020 il ragazzo è stato paparazzato in compagnia di Raffaella Fico, mentre al momento è in una relazione ufficiale con Roberta Morise, come testimoniano gli scatti presenti sui profili Instagram sia dell’imprenditore che della showgirl. Non sappiamo però come i due si siano conosciuti visto che non hanno praticamente mai parlato della loro relazione.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI