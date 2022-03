Elena Morali Pupa e Secchione chi è: famosa per l’intrigo sentimentale

Elena Morali: scopriamo chi è la nuova partecipante de La pupa e il secchione e tutti i dettagli sul suo famoso intrigo sentimentale.

L’addio anticipato di Flavia Vento è stato la grande novità della seconda puntata de La pupa e il secchione: la showgirl ha abbandonato anche questo reality, come fatto spesso in passato, e al suo posto Barbara D’Urso ha chiamato una vecchia conoscenza dello show come Elena Morali. Scopriamo dunque chi è la nuova pupa e com’è diventata famosa.

Chi è Elena Morali

Elena Morali nasce in provincia di Bergamo nel gennaio 1990 e ha quindi ora 32 anni. La donna è diventata famosa proprio grazie alla partecipazione alla seconda edizione de La pupa e il secchione, quando la ragazza si è piazzata al secondo posto, alle spalle di Francesca Cipriani. Da quel momento, la donna è stata spesso al centro dei riflettori e soprattutto del gossip. Al momento Elena Morali è sposata con Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric. Il matrimonio tra i due è avvenuto nel 2020 in una splendida spiaggia di Zanzibar. I due hanno affrontano momenti difficili, rischiando anche di lasciarsi, ma hanno superato le difficoltà e nel giugno 2021 hanno deciso di rinnovarsi le promesse.

Prima di Favoloso, la pupa ha avuto una relazione col comico Gianluca Fubelli, conosciuto col nome d’arte di Scintilla. La storia tra i due è terminata in maniera molto controversa, la rottura è arrivata proprio a un passo dal matrimonio, a causa di un presunto tradimento della donna. Tuttavia, l’uomo tramite i propri social non ha espresso rabbia e non ha attaccato la quasi futura moglie, ma si è solo detto molto dispiaciuto per come quella storia è finita.

Dopo l’intreccio sentimentale con Scintilla, dunque, Elena Morali ha ritrovato la felicità con Luigi Mario Favoloso e ora il matrimonio tra i due procede a gonfie vele, anche se la coppia ancora non ha figli e non ne ha in programma.

