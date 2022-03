Chi interpreta Ilary Blasi in Speravo de morì prima

Speravo de morì prima: andiamo alla scoperta di Greta Scarano, attrice che interpreta Ilary Blasi nella serie su Francesco Totti.

Arriva anche in chiaro, su Tv8, Speravo de morì prima, la serie tv che parla della carriera di Francesco Totti, in particolare degli ultimi anni, dal ritorno di Luciano Spalletti a Roma fino al giorno del ritiro, il 28 maggio 2017 in occasione della sfida all’Olimpico contro il Genoa. Attraverso dei flashback, la serie ripercorre l’intera vita del capitano e ovviamente una delle figure presenti nel racconto è Ilary Blasi, moglie di Totti, interpretata da Greta Scarano. Scopriamo chi è l’attrice.

Chi è Greta Scarano, Ilary Blasi in Speravo de morì prima

Romana, classe 1986, Greta Scarano è oggi un’attrice di punta del cinema italiano. Si appassiona alla recitazione sin da piccola, studiando teatro, ma anche canto e alcuni strumenti musicali. La sua formazione si arricchisce di un anno di studio in America, dove lavora anche a teatro, poi tornata a Roma si diploma al Liceo Classico e studia Scienze politiche all’Università di Roma Tre.

Presto inizia ad apparire in televisione, partecipando a Un posto al sole e a RIS – Delitti imperfetti, ma diventando celebre grazie al ruolo di Angelina in Romanzo Criminale. Da quel momento la sua ascesa continua senza sosta, con l’approdo anche al cinema, dove si mette in mostra in Senza nessuna pietà e Suburra, che le valgono anche dei riconoscimenti ai Nastri d’argento.

Nel 2017 prende parte al secondo e al terzo capitolo della fortunata saga di Smetto quando voglio, dove interpreta il ruolo dell’ispettore Paola Coletti, e ultimamente l’abbiamo vista nell’ultimo film di Paolo Genovese: Supereroi.

Greta Scarano è stata grande protagonista di Speravo de morì prima, interpretando magistralmente Ilary Blasi e potremo vederla nei panni della famosa showgirl nella serie che andrà in onda in chiaro su Tv8 per tre mercoledì sera a partire dal 30 marzo.

