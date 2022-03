Speravo de morì prima trama e cast

Speravo de morì prima: andiamo alla scoperta della trama e del cast della serie tv su Francesco Totti.

Speravo de morì prima è la serie che ripercorre la carriera di Francesco Totti, incentrandosi sugli ultimi anni di carriera dell’ex capitano della Roma. Il 28 maggio 2017 è il giorno del ritiro dal calcio del numero 10 giallorosso, con una cerimonia emozionante che ha reso quel giorno indimenticabile per tutto il calcio italiano. Totti ha lasciato un’impronta indelebile non solo sulla Roma, ma in generale nel mondo del calcio e Speravo de morì prima ne è la testimonianza: scopriamo la trama e il cast della serie.

Speravo de morì prima, la trama della serie tv

La serie è tratta dalla biografia di Totti Un capitano, scritta da Paolo Condò in collaborazione con l’ex calciatore, ma si concentra sugli ultimi anni di carriera del giocatore, con flashback che ricapitolano tutta la sua vita. La narrazione inizia nel 2016, quando Totti è all’alba dei quarant’anni e l’ombra del ritiro si fa vicina, ma non ha alcuna intenzione di smettere. Per di più, a Roma fa ritorno una figura fondamentale per la sua carriera, l’allenatore Luciano Spalletti, con cui Totti ha condiviso alcuni dei momenti più belli della sua carriera.

Lo Spalletti che torna a Roma è però molto diverso da quello della prima esperienza nella capitale e intraprende una sorta di battaglia con Totti, che non vuole arrendersi e rassegnarsi all’essere messo da parte, ma se deve uscire di scena vuole farlo alle sue condizioni.

Speravo de morì prima, il cast della serie tv

Pietro Castellitto presta il volto a Francesco Totti, al suo fianco Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi e nel ruolo del villain di turno, Luciano Spalletti, troviamo Gianmarco Tognazzi. Ecco il cast principale della serie:

Pietro Castellitto: Francesco Totti

Greta Scarano: Ilary Blasi

Gianmarco Tognazzi: Luciano Spalletti

Monica Guerritore: Fiorella Totti

Giorgio Colangeli: Enzo Totti

