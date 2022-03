La Pupa e il Secchione ieri sera 29 marzo era senza Flavia Vento che si è ritirata dallo show. Il perché è un grave retroscena

Nella terza puntata della Pupa e il Secchione, è stato dedicato ampio spazio al ritiro di Flavia Vento dal programma. Non è la prima volta che la showgirl decide di lasciare anticipatamente un reality e all’annuncio della sua partecipazione in tanti avevano già immaginato come sarebbe andata a finire. Questa volta Flavia Vento è rimasta due settimane, decisamente più tempo rispetto all’esperienza lampo del GF VIP durata un solo giorno. Per questo Barbara D’Urso ha voluto aprire la terza puntata della Pupa e il Secchione con un collegamento con Flavia Vento.

La showgirl ha lasciato il programma senza spiegazioni e anche durante la diretta non ha voluto approfondire i motivi che l’hanno spinta a questa decisione. Alla domanda di Barbara D’Urso, Flavia Vento ha parlato di questioni personali “è successa una cosa abbastanza grave” ha spiegato aggiungendo di non volerne parlare. Poco prima del ritiro, la showgirl si era lamentata per lo sgabuzzo, stanza angusta dove avrebbe dovuto dormire. In tanti avevano immaginato fosse stata quella il motivo del suo abbandono, ma a quanto pare non è così.

Non è stata dello stesso parere Antonella Elia, presente in studio come opinionista e giurata. La donna ha attaccato Flavia Vento accusandola di essere patetica e ripetitiva nei suoi comportamenti in tutti i reality. La Elia ha anche svelato che la showgirl voleva rientrare al GF VIP. Dopo il suo abbandono Flavia Vento avrebbe chiesto all’opinionista di rientrare perché non sapeva come dare da mangiare ai suoi cani.

La rivelazione di Antonella Elia ha scatenato una reazione furente di Flavia Vento che ha intimato la donna di tacere e minacciato di denuncia. L’opinionista non ha cambiato opinione, anzi ha rincarato la dose chiedendosi cos’altro avrebbe potuto inventare la Vento per motivare i suoi comportamenti. All’ennesimo rifiuto di spiegare la sua scelta, anche Federico Fashion Style ha criticato l’ex pupa per aver mancato di rispetto a chi lavora e a tutte le persone che avrebbero voluto il suo posto.

Flavia Vento ha chiuso il collegamento senza ulteriori spiegazioni rifiutandosi anche di chiedere scusa a Barbara D’Urso e ai suoi compagni d’avventura, una richiesta di Soleil Sorge che non è stata accolta.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI