Anticipazioni Amici Celentano e Nunzio: la reazione sconvolgente della maestra ai tutorial

Anticipazioni Amici, è scontro frontale tra Nunzio e Alessandra Celentano: la maestra reagisce al video tutorial dell’alunno.

Continua a rimanere alta la tensione tra Nunzio e la prof di Amici Alessandra Celentano. La maestra non ha mai fatto mistero di non apprezzare le qualità da ballerino dell’allievo di Raimondo Todaro, che ha risposto confezionando un tutorial contenente i passi base di molti stili di ballo con cui ha vinto diversi premi nella sua carriera rivolto proprio alla Celentano. Nunzio ha dichiarato di aver realizzato il tutorial per far capire meglio alla Celentano un campo in cui non è molto esperta, ovvero quello del ballo latino-americano. Una mossa ardita, che ha provocato delle inevitabili reazioni: scopriamole.

Anticipazioni Amici: il tutorial di Nunzio

Confezionando il tutorial, Nunzio ha dimostrato in maniera chiara di non gradire le critiche della Celentano. In attesa di capire la reazione della prof durante il prossimo serale, la risposta del web è stata enorme, tanto che il video tutorial del ballerino è diventato virale. Il pubblico si è schierato globalmente a favore dell’alunno, anche se ovviamente non sono mancate le critiche per un atteggiamento considerato irriverente e poco umile.

Nunzio però è diventato una vera e propria star del web e la sua mossa ha sicuramente avuto il merito di avergli garantito un’importante visibilità mediatica. Vedremo però se avrà delle ripercussioni nella sua avventura all’interno della scuola, con la Celentano che ha già ampiamente dimostrato di non apprezzare il Nunzio ballerino, ma ora potrebbe anche considerare questo video un affronto personale.

Attesa alle stelle dunque per l’appuntamento con la terza puntata del serale di Amici, col clima che si fa sempre più caldo e la competizione che entra nel vivo, stringendo il cerchio in vista della volata finale.

