Don Matteo 13 torna con la seconda puntata giovedì 7 aprile, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.20, così come in streaming su RaiPlay. Ecco le anticipazioni del nuovo appuntamento, intitolato Amore e rabbia.

Al centro del secondo episodio di Don Matteo 13 ci saranno Anna e Marco. La Capitana e il PM sono amici ma è inevitabile un po’ di gelosia. Stavolta tocca a lei soffrire in silenzio. Lui pare pronto a guardarsi intorno.

Don Matteo 13, anticipazioni seconda puntata

La seconda puntata Don Matteo 13 va in onda giovedì 7 aprile in prima serata su Rai 1. Anche stavolta Terence Hill sarà al proprio posto dall’inizio alla fine. L’addio al suo personaggio si concretizzerà nel quarto episodio, con l’arrivo di Raoul Bova, ovvero Don Massimo.

Le indagini in questa puntata si concentrano su un nuovo omicidio. Vediamo un giovane di nome Federico in fuga. Corre tra le strade di Spoleto e si imbatte in Don Matteo. Poco dopo viene trovato un cadavere nella casa da cui stava scappando. Qualcuno lo ha ucciso e il giovane adolescente si ritrova automaticamente tra i sospettati. Il prete fa di tutto per aiutarlo, ignorando il suo carattere duro e scontroso.

Marco Nardi, intanto, dovrà dividere le sue attenzioni tra Anna e Valentina. La nuova arrivata è la figlia di Anceschi, che pare essere interessata al PM. Anna entra in crisi. Prova in tutti i modi a dimenticare Sergio e ora si ritrova anche più distante da Marco. Cecchini, tra un fraintendimento e l’altro, non può fare a meno di immischiarsi. É dispiaciuto nel vederla così e chiede a Marco di starle vicino. Il suo zampino potrebbe farli avvicinare. Gli attori hanno spiegato come verrà esplorata la loro amicizia in questa stagione. Ciò non esclude, però, un finale a sorpresa. Dopo un po’ di gelosia e distanza, l’amore potrebbe rifare capolino.

