Amici 21 guanti di sfida serale terza puntata 2 aprile e motivazioni

Amici 21, la terza puntata si avvicina e scopriamo quindi quali saranno i guanti di sfida di questo appuntamento.

Tutto pronto per l’arrivo dell’attesissima terza puntata del serale di Amici. Una puntata ricca di emozioni e di gare, con gli alunni rimasti in gara pronti a lottare per la permanenza all’interno della scuola. Scopriamo dunque cosa ci aspetta da questa terza puntata di sabato 2 aprile, tra le sfide a cui assisteremo e i guanti di sfida della serata.

LEGGI ANCHE: ANTICIPAZIONI AMICI 2022 SERALE ELIMINATI TERZA PUNTATA SPOILER

Amici 21: i guanti di sfida della terza puntata

Stando alle anticipazioni di cui vi avevamo già parlato, la serata si aprirà con la sfida tra le squadre di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Da questa manche uscirà il primo eliminato della serata, prima di passare alla seconda sfida che vede contrapposte la squadra di Cuccarini e Todaro e quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Dopo di ché, assisteremo al guanto di sfida tra Luigi e Alex, che si svolge sul brano Sex bomb. Una decisione che ha profondamente contrariato Alex, che ha condannato la scelta della maestra Lorella Cuccarini, commentando che lui non avrebbe mai eseguito quel brano.

Gli altri guanti di sfida lanciati sono quello tra Leonardo e Nunzio, lanciato dalla maestra Celentano sulla base di una samba, perché considera il suo modo di ballare molto grossolano. Ancora la Celentano, lancia il guanto di sfida tra Carola e Michele contro Serena e Nunzio, con le coppie protagoniste di un passo a due per mettersi in gioco anche in altri stili. Poi, la maestra lancia anche la sfida singola tra Carola e Serena, imponendo a entrambe delle difficoltà. Infine, la Pettinelli ha lanciato la sfida tra Crytical e luigi, che si devono affrontare sul rap.

Per quanto riguarda il guanto di sfida dei prof, il confronto avverrà sulle celebri note di La notte vola di Lorella Cuccarini, che gli insegnanti Celentano e Zerbi eseguiranno con una parodia con tanto di parrucca bionda. Alla fine della terza manche dunque scopriremo chi andrà al ballottaggio finale e chi quindi sarà il secondo eliminato della terza puntata del serale di Amici.

Tantissime emozioni dunque in vista, come al solito, per questa nuova puntata di Amici, in onda sabato 2 aprile in prima serata su Canale 5.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI