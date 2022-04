Ieri sera alla terza puntata del serale di Amici 21, Albe al ballottaggio ha dedicato alcune barre a Serena

Nella terza puntata del serale di Amici 21, Albe è andato al ballottaggio con Crytical e John Erik rischiando l’eliminazione. Il cantante ha scelto di esibirsi con la canzone Cheerleader di Omi personalizzandola con alcune barre dedicate a Serena, la fidanzata e ballerina della scuola. Nelle parole di Albe tutto l’amore per la ragazza e un nuovo significato di cheerleader.

Albe e la dedica Cheerleader a Serena

Il cantante della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli ha reinterpretato la canzone spiegando di aver trovato la sua cheerleader perché non ha scelto, come da tradizione, il campione di football ma un ragazzo carino e sensibile. Queste le barre di Albe per Serena:

Perdersi a volte è facile

O dimenticarsi meno

come sull’inchiostro nero

Che non va più via

come Il tuo sapore

rimasto sulle mie labbra

e non c’è nulla che mi calma tranne te

che quando balli mi scaldi il cuore

Con tutti i passi che fai sul mio umore

Ho trovato una cheerleader

Beh che dire sembra di stare in una serie tv

Ma io non sono il leader, plausibile

Dato che non gioco a football, me ne fotto del bicipite

Visto che ha scelto me e non te perché io sono carino e sensibile

Datemi una t che ti amo sì ma senza un limite

Un “ti amo” gridato a squarciagola che ha emozionato Serena. La ballerina ha seguito passo dopo passo il suo fidanzato cantando il brano che ha portato sul palco. Una scelta indovinata da parte di Albe che è stato il primo a superare il ballottaggio e salvarsi. Ad essere eliminato infatti è stato John Erik che ha perso la sfida con Crytical.

La coppia Albe e Serena si è resa protagonista nella terza puntata del serale di Amici 21 anche sui social. La reazione del cantante al passo a due di Serena e Nunzio è diventato virale sui social.

